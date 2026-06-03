O polițistă a împușcat accidental o femeie în zona abdomenului, în timpul unei conversații aparent relaxate, incidentul fiind surprins de camerele de supraveghere.

Sursa X / El Mexicano @ElMexicanOnline

Înregistrările video de pe camerele de supraveghere arată cele două femei stând de vorbă și râzând în fața unei stații de metrou din Caracas, Venezuela. La un moment dat însă, arma s-a descărcat, iar victima, Nairelis González Ávalo, în vârstă de 22 de ani, a fost rănită grav.

Ofițerul Siomary Castillo apare în imagini așezată pe o balustradă, legănându-și piciorul, în timp ce îi arăta tinerei arma, înainte ca accidentul să se producă.

Imediat după împușcătură, victima a început să se plângă de dureri puternice și s-a aplecat, ținându-se de abdomen, în timp ce cele două au fugit spre un alt polițist pentru ajutor.

Ulterior, ea s-a prăbușit din nou din cauza durerii și s-a așezat în zona de la intrarea stației de metrou, în spatele unei mese.

Pompierii și echipajele de Protecție Civilă au ajuns la fața locului și i-au acordat primul ajutor, după care tânăra a fost transportată la spitalul Domingo Luciani din El Llanito, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale, potrivit Daily Mail.

Un medic al spitalului a declarat presei locale: „Starea pacientei este delicată, dar este stabilă”.

Autoritățile nu au confirmat deocamdată cât de grave sunt rănile suferite în incident.

Un purtător de cuvânt al Poliției Naționale Bolivariene a transmis: „Totul indică un accident regretabil cu arma de foc”.

Instituția a deschis o anchetă internă pentru a stabili cum a ajuns arma să se descarce.