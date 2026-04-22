Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc, condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul ,,furtului miliardului”

Oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 închisoare, pedeapsa fiind dictată de magistrații de la Chișinău în dosarul „furtului miliardului”, la niciun an de la extrădarea sa din Grecia în Republica Moldova. Aceasta poate fi contestată în instanța superioară.

UPDATE Pe lângă privarea de libertate, instanța l-a impus pe inculpat să plătească despăgubiri de 60.000 de milioane de dolari.

Vladimir Plahotniuc a lipsit de la ședință, iar avocatul Lucian Rogac a subliniat că sentința va fi contestată la Curtea de Apel.

„Apărarea va formula apel și va face uz de toate căile legale interne și internaționale pentru anularea acestei sentințe”, a adăugat apărătorul Lucian Rogac.

Sentința a fost dictată de un complet de judecată din cadrul Judecătoriei Chișinău, cu sediul în sectorul Buiucani, ședința având loc după ce, luna trecută, procurorul care a gestionat dosarul penal, Alexandru Cernei, a cerut o pedeapsă de 25 de ani de închisoare.

Alexandru Cernei a subliniat că pedeapsa este una mare, din motiv că inculpatul este acuzat de cinci capete de acuzare în această anchetă penală, fiind vorba de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. În replică, Vladimir Plahotniuc, prin intermediul avocatului, și-a exprimat indignarea față de aceasta, susținând că a fost impusă „mai mult politic”.

Oligarhul și-a aflat pedeapsa la aproape opt luni de la extrădarea sa din Grecia în Republica Moldova, fiind adus în cătușe cu avionul, la șase ani de la fuga din țară.

În timpul reținerii sale, precum și în cadrul descinderilor de la Atena, unde se ascundea de autoritățile judiciare, au fost depistate 11 pașapoarte emise de diferite state, sub identități false, printre care Antohe Mihai, Al Shaheen Fereyduon sau Kirsanov Stanislav. De asemenea, oligarhul deținea și patru cărți de identitate, dintre care două ar fi fost eliberate de autoritățile române.

De la revenirea sa în țara vecină și până în prezent, Vladimir Plahotniuc se află după gratii, fiind deținut în Penitenciarul nr. 13 din centrul Chișinăului.

Nu este singura sa anchetă penală, printre acestea numărându-se și cea pornită în 2022, potrivit căreia i-ar fi oferit până la un milion de dolari lui Igor Dodon, când acesta se afla la conducerea Republicii Moldova. În schimbul mitei, Igor Dodon, actualul lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), s-ar fi angajat să întreprindă mai multe acțiuni, printre care lipsirea de răspundere penală a lui Vladimir Plahotniuc pe teritoriul Federației Ruse, acuzații pe care socialistul le neagă.

De asemenea, Vladimir Plahotniuc figurează și în cauza penală „Metalferos”, fiind acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor. Oligarhul neagă toate acuzațiile.