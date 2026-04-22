Miercuri, 22 Aprilie 2026
Adevărul
Cine este oligarhul Vladimir Plahotniuc care a fost condamnat la 19 ani de pușcărie de justiția de la Chișinău

Cine este oligarhul Vladimir Plahotniuc care a fost condamnat la 19 ani de pușcărie de justiția de la Chișinău

Vladimir Plahotniuc este unul dintre cei mai influenți politicieni din Republica Moldova în deceniul 2010–2020, fiind acuzat de influențarea întregii clase politice. Acesta a fugit din țară în 2019, an în care Partidul Democrat din Moldova (PDM), al cărui lider era, a pierdut puterea.

Vladimir Plahotniuc a fost fugar timp de șase ani. FOTO: Telegram.org

Vladimir Plahotniuc a intrat inițial în mediul de afaceri în anii ’90, activând în domenii precum finanțe, petrol și tutun. Ulterior, a devenit una dintre cele mai bogate persoane din Republica Moldova, însă suma totală a averii sale nu este cunoscută publicului, fiind estimat în anul 2015 că aceasta ar fi ajuns la aproximativ un miliard de dolari.

Presa a relatat de-a lungul timpului despre proprietăți deținute de acesta în străinătate, ascunse prin intermediul unor firme sau persoane interpuse. Printre acestea se numără patru proprietăți în România, Elveția și Franța, cu o valoare totală de peste 30 de milioane de euro.

A intrat în politică la Chișinău în anul 2010, devenind deputat pe listele Partidului Democrat din Moldova (PDM) în Parlamentul moldovean.

A renunțat la funcția de parlamentar trei ani mai târziu pe fondul unor acuzații legate de fostul premier moldovean, Vlad Filat, condamnat ulterior pentru acte de corupție și care a susținut în repetate rânduri că în spatele condamnării sale din 2015 s-ar fi aflat oligarhul.

Șase ani mai târziu, Vladimir Plahotniuc a ajuns la șefia Partidului Democrat din Moldova, formațiune aflată la guvernare între anii 2016 și 2019. În această perioadă, el a fost considerat de analiști și jurnaliști una dintre cele mai influente persoane din stat, având un rol major în deciziile politice și instituționale și fiind descris frecvent drept „oligarhul”, „omul din umbră” sau „păpușarul” politicii moldovenești, fiind acuzat că ar fi exercitat influență asupra justiției, mediului politic și mass-mediei. El ar fi deținut posturile de televiziune PRIME TV, Canal 3, MUZ TV, Canal 2 și Publika TV, ceea ce l-ar fi făcut unul dintre cei mai influenți proprietari media din regiune.

În februarie 2019, cu două zile înainte de alegerile parlamentare, Ministerul de Interne al Federației Ruse a anunțat că, în urma unei anchete preliminare, Vladimir Plahotniuc și Veaceslav Platon ar fi organizat o grupare criminală internațională care ar fi efectuat tranzacții valutare ilegale în perioada 2013–2014, prin care ar fi fost scoase din Rusia peste 37 de miliarde de ruble.

Vladimir Plahotniuc fugit din țară în 2019, la câteva zile după ce Partidul Democrat din Moldova a pierdut puterea, aceasta fiind preluată de Blocul ACUM și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), iar ulterior fiind învestit Guvernul condus de Maia Sandu, actuala președintă a Republicii Moldova.

Potrivit ministrului de Interne de atunci, Andrei Năstase, acesta ar fi părăsit Republica Moldova în data de 14 iunie 2019, cu un automobil prin regiunea separatistă Transnistria, ajungând în Ucraina, de unde ar fi plecat ulterior spre Londra. Acesta a mai menționat că oligarhul își comandase un zbor charter de pe Aeroportul Internațional Chișinău, însă ar fi renunțat la acesta.



La scurt timp, printr-un mesaj public, fugarul a anunțat că își depune mandatul de președinte al partidului, iar la sfârșitul lunii iulie și-a depus și mandatul de deputat, motivând decizia prin „preluarea totală în captivitate a Republicii Moldova de către Federația Rusă”.

Nu se știe exact unde s-a aflat în următorii șase ani, până în 2025, când a fost reținut pe aeroportul din Atena în timp ce încerca, alături de fostul deputat democrat Constantin Țuțu, să zboare spre Dubai.

În timpul reținerii și al descinderilor de la Atena, unde se ascundea de autoritățile judiciare, au fost descoperite 11 pașapoarte emise de diferite state, sub identități false, printre care Antohe Mihai, Al Shaheen Fereyduon sau Kirsanov Stanislav. De asemenea, acesta deținea patru cărți de identitate, dintre care două ar fi fost eliberate de autoritățile române.

Reținerea sa a avut loc după ce a fost dat în urmărire internațională de Interpol la începutul aceluiași an, decizia fiind luată după ce Chișinăul a solicitat revizuirea refuzului din 2020.

Iar potrivit investigației „The Insider”, Vladimir Plahotniuc ar fi efectuat începând cu anul 2024 mai multe vizite în Rusia pentru a negocia cu Dmitri Kozak sprijin politic pentru revenirea sa pe scena politică din Republica Moldova. Informațiile au fost confirmate ulterior de lidera de la Chișinău. 

 ,,Am avut și anterior informații care indicau spre acest lucru, acum că s-a aflat lista tuturor actelor false și numelor false pe care le-a folosit, instituțiile au putut să verifice și cursele cu care Plahotniuc a mers la Moscova și respectiv este o confirmare în plus, nu doar despre colaborarea lui Plahotniuc cu Kremlinul, dar și despre aceste vizite care s-au întâmplat și anul trecut înainte de alegeri, dar și anul acesta”, a afirmat Maia Sandu.

Întrebat ulterior de presă când a fost ultima dată la Moscova, acesta a răspuns că „foarte demult”.

Numele lui Vladimir Plahotniuc apare în mai multe anchete penale din Republica Moldova, inclusiv în dosarul „furtului miliardului”, considerat cel mai mare scandal bancar din istoria țării vecine. Potrivit investigațiilor, între 2012 și 2014, din sistemul bancar ar fi fost sustras aproximativ un miliard de dolari.

El este, de asemenea, vizat în alte dosare privind spălare de bani, escrocherie sau creare a unei organizații criminale, acuzații pe care le respinge.

Vladimir Plahotniuc s-a născut în data de 1 ianuarie 1966 în satul Pitușca, raionul Călărași, dar a copilărit în satul Grozești, raionul Nisporeni. A absolvit Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM). A fost căsătorit cu Oxana Childescu, având doi băieți.

