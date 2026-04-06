Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Dispozitiv de urmărire, găsit pe mașina unei magistrate din R. Moldova care-l judecă pe oligarhul Vladimir Plahotniuc

Un dispozitiv de urmărire a fost depistat pe mașina judecătoarei Ana Cucerescu care, alături de alți magistrați, îl judecă pe oligarhul Vladimir Plahotniuc în dosarul fraudei bancare. Descoperirea a avut loc la o zi după ce un activist civic a fost încătușat în urma unei plângeri depuse de magistrată, reclamând că a fost urmărită și hărțuită.

Ana Cucerescu, alături de alți magistrați, îl judecă pe oligarhul Plahotniuc. FOTO: Magistrat.md
,,Cu puțin timp în urmă, în momentul examinării mașinii judecătoarei, a fost depistat un dispozitiv de urmărire instalat pe mijlocul de transport. Ofițerii de investigație întreprind acțiuni pentru a stabili cine l-a amplasat și care a fost scopul”, au anunțat responsabilii Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova.

În data de 5 aprilie, activistul civic Anatol Mătăsaru a fost încătușat și eliberat o zi mai târziu, după ce, alături de un jurnalist pensionar, a fost în satul Gura Galbenă din raionul Hîncești, unde locuiesc părinții magistratei Ana Cucerescu pentru a realiza o investigație jurnalistică privind averea judecătoarei care a trecut Vettingul, adică un proces de evaluare externă și extraordinară a judecătorilor. 

„Mi-a trezit dubii declarația de avere a judecătoarei Ana Cucerescu. Ca să fie clar: nu pun la îndoială profesionalismul, dar mi-a ridicat semne de întrebare această declarație și modul în care a trecut vettingul, în condițiile în care casa și apartamentul de lux sunt înregistrate pe numele mamei, iar automobilul pe numele tatălui. Au trecut doar pe lângă locuința părinților judecătoarei, chiar în momentul în care aceasta intra pe poartă. Din spusele domnului Berlinschi, am înțeles că intenția era doar să-i spună bună ziua. Singura comunicare a fost un simplu salut, după care doamna Cucerescu a intrat rapid în ogradă. Ei nici nu au oprit mașina, ci au mers mai departe”, a menționat jurnalista Julieta Savițchi, soția lui Anatol Mătăsaru.

Jurnalista Julieta Savițchi a calificat reținerea soțului său drept un abuz.

„Nu au omorât pe nimeni, nu au încălcat dreptul la domiciliu. Pur și simplu, am încercat să verificăm niște date pentru a ne convinge care este adevărul. Nu este niciun fel de intimidare a unui judecător”, a adăugat aceasta.

Responsabilii Inspectoratului de Poliție (IP) Hîncești menționează că reținerea activistului Anatol Mătăsaru a fost coordonată cu procurorii în urma plângerii magistratei. Aceasta a reclamat că „persoana vizată ar fi fost observată în mod repetat în proximitatea sa, manifestând un comportament de urmărire și hărțuire în legătură cu activitatea sa profesională”.

Probele poliției

În ziua reținerii, duminică, în jurul orei ,,08:00, la ieșirea din Chișinău, la scurt timp după pornirea judecătoarei, a fost fixată deplasarea mașinii lui Anatol Mătăsaru. În momentul în care judecătoarea și-a schimbat traseul în direcția unui lăcaș de cult, Anatol Mătăsaru s-a întors în capitală. În jurul orei 10:00, când judecătoarea a părăsit locația respectivă spre Hîncești, acesta a pornit din nou din Chișinău în aceeași direcție”, au precizat angajații IP Hîncești.

Prin urmare, Anatol Mătăsaru este investigat penal pentru „persecutarea sistematică a unei persoane, cauzându-i o stare de anxietate sau teamă pentru siguranța proprie ori a rudelor apropiate, fiind constrânsă să își modifice conduita de viață, inclusiv prin supravegherea locuinței, a locului de muncă sau a altor locuri frecventate de aceasta”.

Judecătoarea Ana Cucerescu face parte din completul care îl judecă în prezent pe oligarhul Vladimir Plahotniuc în dosarul fraudei bancare, sentința urmând să fie pronunțată pe 22 aprilie.

Hărțuită în 2025

Tot ea a condamnat-o în vara anului trecut la șapte ani de închisoare pe bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul. Magistrata a ajuns în atenția opiniei publice din țara vecină, denunțând o campanie de hărțuire, inclusiv cu coroane funerare în legătură cu judecarea Evgheniei Guțul.

