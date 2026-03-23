Câți ani de închisoare cer procurorii pentru oligarhul Vladimir Plahotniuc în dosarul furtului miliardului

Procurorii moldoveni solicită 25 de ani de închisoare pentru oligarhul Vladimir Plahotniuc, acesta fiind judecat în dosarul furtului miliardului. El lipsește de la ședința de judecată din data de 23 martie în timpul căreia acuzarea a făcut această solicitare.

La ultima ședință din data de 20 martie, magistrații moldoveni au prelungit cu 30 de zile mandatul de arestare pe numele lui Vladimir Plahotniuc. Oligarhul a lipsit și de la ședința de atunci, procesul fiind pe ultima sută de metri, iar acesta urmând să-și afle în curând pedeapsa.

În timp ce acuzarea afirmă că menținerea oligarhului în detenție este imperativă, existând riscul ca Vladimir Plahotniuc să nu se prezinte în fața magistraților atunci când va fi necesar, apărarea acestuia susține contrariul.

După gratii de anul trecut

Între timp, Vladimir Plahotniuc se află după gratii, fiind deținut în Penitenciarul nr.13 din centrul Capitalei țării vecine.

Totodată, acesta este acuzat de ,,abuz de serviciu în interesul unei organizații criminale și spălare de bani, în cadrul unei cauze penale inițiate de Procuratura Generală în octombrie 2021, legată de „procurarea frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte”.

De asemenea este cercetat într-o cauza penală pornită ,,de Procuratura Anticorupție în anul 2022, în care este învinuit de corupere pasivă, această cauză fiind ulterior conexată la dosarul penal cunoscut drept „Kuliok”. În această anchetă, Vladimir Plahotniuc i-ar fi oferit până la un milion de dolari lui Igor Dodon când era la conducerea Republicii Moldovei. În schimbul mitei, prorusul Igor Dodon s-ar fi angajat să întreprindă mai multe acțiuni, printre care lipsirea de răspundere penală a lui Vladimir Plahotniuc pe teritoriul Federației Ruse, acuzații pe care Dodon le neagă.

În același timp, Vladimir Plahotniuc figurează cu ,,statut de învinuit și în cauza penală „Metalferos”, retrasă de la PCCOCS, în cadrul căreia i se impută crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor”.

Extrădat din Grecia

În data de 25 septembrie 2025, oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost extrădat din Grecia în Republica Moldova, fiind adus în cătușe pe cale aeriană, la șase ani de la fuga sa din țara vecină.

În timpul reținerii sale, precum și în cadrul descinderilor de la Atena, unde se ascundea de autoritățile judiciare, au fost depistate 11 pașapoarte emise de diferite state sub identități false, printre care Antohe Mihai, Al Shaheen Fereyduon sau Kirsanov Stanislav. De asemenea, oligarhul deținea și patru cărți de identitate, printre care două ar fi fost eliberate de autoritățile române. Oligarhul neagă acuzațiile.