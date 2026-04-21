UE prelungește sancțiunile împotriva celor implicați în destabilizarea Chișinăului. Printre ei, pro-rusul Ilan Șor

Bruxellesul a prelungit sancțiunile împotriva a 23 de persoane și a cinci entități implicate în activități de destabilizare, subminare sau amenințare la adresa Chișinăului. Printre cei vizați se numără oligarhul fugar Șor, mai multe persoane din anturajul său, precum și oligarhul Plahotniuc.

Decizia a fost luată de Consiliul Uniunii Europene și prevede prelungirea măsurilor restrictive, care au fost impuse pentru prima dată în 2023, până în data de 29 aprilie 2027.

„Persoanele și entitățile incluse pe listă în cadrul acestui regim de sancțiuni sunt supuse înghețării activelor. De asemenea, acest cadru interzice punerea de fonduri sau resurse economice la dispoziția celor incluși pe listă, fie direct, fie indirect. În plus, persoanelor fizice incluse pe listă li se aplică o interdicție de călătorie, care le împiedică să intre pe teritoriul oricărui stat membru al UE sau să îl tranziteze”, se arată în comunicatul de presă al Consiliului Uniunii Europene.

Prin urmare, Uniunea Europeană rămâne „neclintită în sprijinul acordat Republicii Moldova în ceea ce privește reziliența, securitatea, stabilitatea, economia și aprovizionarea cu energie a acestei țări, în contextul activităților destabilizatoare desfășurate de Rusia”.

Cele 23 de persoane

Primul pe listă este oligarhul fugar Ilan Șor, implicat în finanțarea ilegală a unor partide, precum și în remunerarea participanților la protestele împotriva puterii din țara vecină.

„Prin coordonarea și planificarea unor demonstrații violente, prin abaterile sale financiare grave cu privire la fondurile publice și prin exportul neautorizat de capital, precum și prin încercarea de a răsturna ordinea constituțională, Ilan Șor este răspunzător pentru acțiuni care subminează și amenință suveranitatea și independența Republicii Moldova, precum și democrația, statul de drept, stabilitatea și securitatea în Republica Moldova. În plus, este asociat cu Evrazia”, au menționat angajații instituției europene.

Următorul este Gheorghe Cavcaliuc, fost șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova.

„Este cunoscut pentru faptul că, alături de Ilan Șor, a organizat protestele violente din octombrie 2022 și a participat la acestea. Acesta și-a folosit legăturile din cadrul Inspectoratului General al Poliției pentru a recruta foști ofițeri de poliție și pentru a crea un grup paramilitar care să îi „protejeze” pe demonstranții violenți care manifestau împotriva guvernului Republicii Moldova”, conform responsabililor din cadrul structurii europene.

De asemenea, sunt mai multe persoane apropiate oligarhului fugar Ilan Șor, printre care Marina Tauber, care se ascunde de justiția moldovenească în Rusia, Arina Corșicova, conducătoarea mai multor trusturi de media care promovează declarații false menite să destabilizeze ordinea constituțională din țara vecină, precum și Dumitru Chitoroagă, administratorul unui trust media care deține mai multe canale de comunicare în Republica Moldova, și Maria Albot, o asociată de încredere a lui Ilan Șor. Totodată, Nelli Parutenco, fosta trezorieră a partidului Șor, condus de fugar, dar scos între timp în afara legii.

Oligarhul fugar Ilan Șor, anchetat în mai multe dosare, inclusiv pentru finanțare ilegală a partidelor

„În prezent, Nelli Parutenco este fondatoarea și directoarea asociației neguvernamentale Evrazia, cu sediul în Rusia, al cărei obiectiv este de a promova interesele Rusiei în fostele republici sovietice, inclusiv în Republica Moldova. Evrazia promovează discursuri ale propagandei ruse, inclusiv în rândul copiilor de vârstă mică din taberele pentru tineret pe care le organizează”, au adăugat reprezentanții Consiliului.

De asemenea, Alexandru Beșchieru, liderul partidului Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei (FASM), Vadim Grozavu, liderul partidului Victorie, Alexei Lungu, președintele partidului Șansă, Natalia Parasca, lidera partidului Renaștere, toate patru formațiuni fiind membre ale Blocului Victorie condus de prorusul Ilan Șor, precum și fugarii Irina Lozovan și Alexandru Nesterovschi și Victoria Furtună, lidera partidului Moldova Mare.

În același timp, sunt sancționați Igor Chaika, un om de afaceri rus răspunzător pentru direcționarea de fonduri către proiecte ale FSB care urmăresc destabilizarea Republicii Moldova, precum și Dmitry Milyutin, șeful adjunct al Departamentului de informații operaționale al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei.

În aceeași listă este inclus oligarhul Vladimir Plahotniuc, care figurează în mai multe dosare penale, inclusiv pentru infracțiuni legate de delapidarea de fonduri ale Republicii Moldova și de transferul lor ilegal în afara țării.

„Prin abaterile financiare grave săvârșite, având ca obiect fonduri publice, prin exportul neautorizat de capital și prin subminarea procesului politic democratic din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc este răspunzător pentru acțiuni care subminează și amenință democrația, statul de drept, stabilitatea și securitatea în Republica Moldova”, au relatat responsabilii europeni.

Este sancționat și Chiril Guzun, fondatorul și actualul lider al „Scutului Poporului”, o organizație paramilitară din Republica Moldova care include foști militari, foști polițiști și fost personal de asigurare a respectării legii, aceștia recurgând la violență când participă la proteste menite să destabilizeze Chișinăul.

De asemenea, sunt mai multe persoane din Găgăuzia, printre care bașcana Evghenia Guțul, Iurii Cuznețov, șeful adjunct al Departamentului general pentru relații externe din cadrul Comitetului executiv, Ilia Uzun, membru al Adunării Populare și vicepreședinte al Comitetului executiv, Mihail Vlah, adjunct al guvernatoarei Găgăuziei.

Cele cinci entități

Iar cele cinci entități vizate de măsurile restrictive sunt organizația „Scutul Poporului”, asociația neguvernamentală Evrazia cu sediul în Rusia, dar fondată de Nelli Parutenco.

„Evrazia a direcționat fonduri de la Ilan Șor pentru a influența alegerile prezidențiale din 2024 și referendumul constituțional din 2024 privind aderarea la Uniune. Evrazia a colaborat îndeaproape cu blocul politic al lui Șor „Victorie”, oferind susținere financiară și sprijin logistic pentru consolidarea influenței Rusiei în regiune. Evrazia încearcă, prin urmare, să răstoarne ordinea constituțională, amenințând astfel suveranitatea și independența Republicii Moldova, precum și democrația, stabilitatea și securitatea în Republica Moldova”, se arată în comunicatul de presă al instituției europene.

În același timp, Blocul Victorie, Centrul cultural-educațional al Moldovei din Rusia și compania A7, care a fost înființată de Ilan Șor, împreună cu mai multe societăți financiare din Moscova, în parteneriat cu entități de stat ruse.