Incident șocant în Oradea: un tânăr a lovit cu mașina o femeie după ce aceasta a refuzat să reducă tariful pentru servicii sexuale

Un tânăr de 26 de ani din Oradea a fost reținut joi, 3 septembrie, după ce a lovit intenționat cu mașina o femeie, pe Calea Borșului din municipiu. Potrivit autorităților, acesta consumase alcool și a recurs la gest după ce victima a refuzat să-și reducă tariful pentru servicii sexuale.

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Surse din anchetă au declarat pentru Bihoreanul că incidentul s-a petrecut în noaptea de marți spre miercuri, 1 spre 2 septembrie.

Bărbatul s-a deplasat pe Calea Borșului pentru a găsi o femeie care oferea servicii sexuale contra cost. Orădeanului i s-a părut prea mare suma de 100 de lei cerută de femeie, iar victima a refuzat categoric să mai lase din preț.

Ulterior, acesta s-a urcat la volan și a îndreptat deliberat autoturismul spre femeie. Aceasta a încercat să se ferească, nu a mai putut evita impactul, iar mașina a lovit-o în zona picioarelor.

Polițiștii rutieri sosiți la fața locului au refăcut rapid filmul evenimentelor și au constatat că nu a fost vorba despre un simplu accident, ci despre un atac intenționat. În plus, la testarea cu aparatul etilotest s-a confirmat că șoferul consumase alcool înainte de a se urca la volan.

Victima a fost transportată la spital, iar, din fericire, a suferit leziuni ușoare, fiind în afara oricărui pericol.

Bărbatul a fost reținut miercuri sub acuzația de tentativă de omor. Cercetările au fost preluate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.