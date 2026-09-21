Interes uriaș în presa rusă pentru Călin Georgescu după perchezițiile DIICOT: „A vorbit despre dictatură în Europa și tiranie în România”

Perchezițiile DIICOT în dosarul în care este vizat Călin Georgescu au ajuns rapid în presa rusă. TASS a publicat trei materiale în mai puțin de trei ore, în timp ce mai multe publicații importante de la Moscova au dedicat spații consistente cazului.

Foto: captură ecran Komersant

Perchezițiile DIICOT din 21 septembrie, în dosarul în care Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune, au fost relatate de mai multe dintre cele mai importante publicații din Rusia.

Agenția de presă TASS a publicat trei materiale despre cazul Călin Georgescu într-un interval de mai puțin de trei ore, potrivit Digi 24.

Primul articol a apărut în jurul orei 7.00, la scurt timp după apariția informațiilor în presa română. Agenția rusă a relatat despre acuzațiile care îi sunt aduse fostului candidat, însă o parte importantă a materialului a fost consacrată anulării primului tur al alegerilor prezidențiale.

Călin Georgescu, în presa rusă Foto: captură TASS

În al doilea articol, TASS l-a citat direct pe liderul AUR, George Simion. Potrivit analizei publicației citate, este de remarcat faptul că agenția nu a preluat de această dată declarațiile prin intermediul unei publicații românești, ci l-a citat direct pe politician.

De asemenea, TASS a publicat un al treilea material, în care a relatat și despre faptul că soția lui Călin Georgescu ar fi fost vizată de întrebările procurorilor DIICOT.

Komsomolskaia Pravda amintește de alegerile anulate

Și Komsomolskaia Pravda, unul dintre cele mai mari ziare din Rusia, a relatat despre perchezițiile din România.

„În decembrie același an, Curtea Constituțională a României a anulat în unanimitate rezultatele primului tur. În martie 2025, Georgescu nu a fost admis să participe la alegerile repetate. Politicianul însuși a calificat refuzul CEC drept «o lovitură în inima democrației din întreaga lume». Georgescu a vorbit despre dictatură în Europa și tiranie în România”, au scris jurnaliștii ruși.

Formularea referitoare la faptul că Georgescu „a vorbit despre dictatură în Europa și tiranie în România” este prezentată de publicație fără indicarea unui moment concret sau a unui citat direct.

O altă publicație importantă de la Moscova, Kommersant, a relatat despre cazul Georgescu atât în versiunea destinată publicului intern, cât și în cea internațională.

Călin Georgescu, ridicat de DIICOT. Percheziții într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro. Traseul banilor. Măsuri speciale la sediul DIICOT

„Motivul a fost reprezentat de documentele dezvăluite ale serviciilor secrete române, în care se menționa despre «atacuri cibernetice menite să influențeze corectitudinea procesului electoral» din partea Rusiei și despre popularitatea masivă a domnului Georgescu «datorită preferințelor» acordate de TikTok. Împotriva fostului candidat au fost formulate mai multe acuzații. În mai 2025, acesta și-a anunțat retragerea din politică”, au scris jurnaliștii Kommersant.

Și publicația Moskovskii Komsomoleț nu a trecut cu vederea acțiunile DIICOT. A relatat despre percheziții și a inclus în material informații despre anularea alegerilor prezidențiale, dar și despre protestele organizate în România.

„În august 2026, politicianul a declarat public că a fost supus unor presiuni din partea instituțiilor statului. Anterior, în republică avuseseră loc proteste de amploare: susținătorii lui Georgescu s-au opus anulării rezultatelor votului”, se arată în materialul publicației ruse.

Publicația RBK a acordat, la rândul său, un spațiu considerabil cazului Călin Georgescu. Materialul publicat de RBK relatează despre percheziții, dar insistă și asupra contextului alegerilor prezidențiale anulate.

RBK amintește că Moscova a negat acuzațiile privind implicarea în campania electorală din România și îl citează pe purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Faptul că țara noastră este acuzată de vreo implicare în cazul Georgescu este o prostie totală. Este o acuzație absolut nefondată. De altfel, lui Georgescu i-au plăcut atât Trump, cât și ideile trumpismului”, a declarat Dmitri Peskov în martie 2025, potrivit RBK.

Publicația rusă continuă cu declarațiile lui Călin Georgescu despre excluderea sa din alegerile prezidențiale.

„România a ales, în acest caz, calea încălcării democrației ca atare”, este citat fostul candidat.

RBK mai scrie că Georgescu a calificat anularea rezultatelor alegerilor drept o tentativă de lovitură de stat și a contestat decizia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, însă plângerea sa nu a fost admisă spre examinare.

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață din trafic, într-o operațiune a DIICOT. În paralel, anchetatorii au făcut percheziții la proprietăți asociate acestuia, dar și la locuințele celorlalți suspecți din dosarul înșelăciunii cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro, în care omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău a depus o plângere în 2024. În dosar urmează să fie audiată și Cristela Georgescu.

DIICOT a confirmat în septembrie 2025 că efectuează cercetări in rem într-un dosar privind o presupusă înșelăciune, după plângerea formulată de Răzvan Leu. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi fost indus în eroare cu privire la obținerea unei finanțări externe de 6 milioane de euro, iar prejudiciul reclamat se ridică la aproximativ 1,1 milioane de euro.