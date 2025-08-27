Mesajul transmis de Zelenski pentru Republica Moldova de Ziua Independenței: „Doar împreună putem asigura securitate durabilă”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis miercuri, 27 august, un mesaj de felicitare și sprijin pentru Republica Moldova, cu ocazia Zilei Independenței. Mesajul a fost publicat pe platforma X în trei limbi: engleză, română și ucraineană.

„O felicit cu sinceritate pe președinta Maia Sandu și pe poporul Republicii Moldova cu prilejul Zilei Independenței”, a scris liderul de la Kiev.

Zelenski a subliniat importanța cooperării strânse dintre cele două țări, mai ales în contextul provocărilor comune din regiune. „Prețuim mult cooperarea strânsă dintre națiunile noastre”, a adăugat acesta.

„Regiunea noastră este profund interconectată și, împreună, trebuie să ne protejăm popoarele, statele și independența. Exact asta facem. Rețineți: doar împreună, într-o Europă unită, putem asigura securitate durabilă și o viață decentă pentru toți cetățenii noștri”, a mai transmis președintele Ucrainei.

Trei lideri europeni – președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul Poloniei Donald Tusk – sunt așteptați miercuri la Chișinău, pentru a reafirma sprijinul Uniunii Europene față de securitatea, suveranitatea și parcursul european al Republicii Moldova.

Maia Sandu, a subliniat, de de Ziua Independenței, că poporul este cel care făurește drumul țării și că, dacă acesta alege corect, atunci și Republica Moldova este pe drumul cel bun. Lidera de la Chișinău a reamintit moldovenilor că viitorul țării lor depind de ei.

Manifestațiil de Ziua Indepedenței nu au fost lipsite de incidente. Autoritățile din Republica Moldova au reținut mai multe persoane, care ar fi încercat să blocheze coloana oficialilor europeni aşteptaţi la Chişinău. De asemenea, mai mulți moldoveni au fost amenințați cu moartea, anunță reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP).