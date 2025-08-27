search
Liderii occidentali au transmis mesaje de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Rămânem alături de voi”

Publicat:

Liderii occidentali, printre care șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și secretarul de stat al SUA, au transmis mesaje de Ziua Independenței Republicii Moldova, dând asigurări că vor sprijini țara, inclusiv în parcursul său european.

Liderii occidentali au felicitat Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenței. FOTO: Facebook
Liderii occidentali au felicitat Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenței. FOTO: Facebook

,,La mulți ani de Ziua Independenței prietenilor noștri moldoveni și ție, dragă Maia Sandu. Astăzi sărbătorim democrația Moldovei, spiritul de neînfrânt al poporului său și dragostea pentru libertate. Rămânem alături de voi pe drumul către viitorul nostru european comun”, a notat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe platforma X.

Au felicitat în această zi Republica Moldova și președintele Consiliului European, António Costa, precum și Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell.

„Felicitări cu ocazia Zilei Independenței, Moldova! Astăzi îți sărbătorim libertatea, suveranitatea și democrația. Și viitorul european. La mulți ani, Moldova!”, a scris în limba română președintele Consiliului European”, a scris pe internet președintele Consiliului European, António Costa. 

„Zi Națională fericită, Moldova! Noi am arătat lumii că independența înseamnă: libertatea de a-ți alege calea și viitorul tău. Astăzi, pulsul Europei bate împreună cu voi, în drumul vostru spre Uniunea Europeană”, a notat șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

Felicitarea Americii

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova

,,În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul Republicii Moldova cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a Zilei Independenței. De la obținerea suveranității, națiunile noastre au stat alături în sprijinul libertății, democrației și al unui viitor sigur și prosper. Statele Unite apreciază parteneriatul solid cu Moldova. Rămânem angajați să lucrăm împreună pentru a încuraja dialogul deschis, a promova creșterea economică și a susține suveranitatea națională. Statele Unite și Moldova împărtășesc un angajament lucid de a construi un viitor mai sigur, mai puternic și mai prosper. În această zi specială, onorăm reziliența și determinarea poporului moldovean și privim cu încredere spre aprofundarea parteneriatului nostru în anii ce vor urma”, a precizat oficialul american.

34 de ani de independență 

În data de 27 august, Republica Moldova celebrează 34 de ani de la proclamarea independenței. La Chișinău vor fi organizate mai multe evenimente dedicate acestei zile, care au început la ora 09:00 cu depunerea de flori de către liderii de la Chișinău la monumentul „Maica Îndurerată”, iar apoi la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt.

La sărbătoare vor participa și președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk.

Republica Moldova

