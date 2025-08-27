Greii Europei vin să-i îndemne pe moldoveni să-l respingă pe Putin. Merz, Macron și Tusk vizitează țara înainte de parlamentare

Liderii Franței, Germaniei și Poloniei se reunesc miercuri Republica Moldova pentru a îndemna alegătorii să continue să se îndepărteze de Rusia și să sprijine guvernul pro-UE al țării.

Președinta Maia Sandu și formațiunea de guvernământ pe care a fondat-o, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), se confruntă cu alegeri parlamentare cruciale pe 28 septembrie, în contextul unor avertismente că Kremlinul încearcă să influențeze rezultatul și să deturneze eforturile de aderare la Uniunea Europeană.

„Există unii care vor încerca să ne abată din drum. Au mai încercat și înainte... Dar poporul moldovean știe ce este mai bine pentru el. Pentru țara noastră, cea mai bună alegere este să fim alături de Franța, Germania, Polonia și celelalte națiuni ale continentului nostru, în marea familie a păcii — Uniunea Europeană”, urmează să declare Maia Sandu la evenimentul organizat cu ocazia Zilei Independenței, potrivit ,,Politico”.

Cu o populație de 2,4 milioane de locuitori, situată între România și Ucraina, Republica Moldova a devenit o țintă pentru președintele rus Vladimir Putin. În timp ce Moscova duce un război pentru a subjuga Ucraina, folosește tactici hibride pentru a încerca să controleze Chișinăul, inclusiv manipularea alegerilor la scară largă.

Vizita din această săptămână a președintelui francez Emmanuel Macron, a cancelarului german Friedrich Merz și a premierului polonez Donald Tusk are scopul de a menține Republica Moldova pe calea aderării la UE și de a le reaminti alegătorilor că există o alternativă la Rusia.

„Aceasta nu este doar o vizită, ci o legătură vie între Europa și poporul moldovean. Niciunul dintre aliații noștri nu va mai fi singur în fața agresiunii rusești”, a afirmat Jürgen Hardt, purtătorul de cuvânt pentru politică externă al partidului german CDU.

Anul trecut, Maia Sandu a obținut un al doilea mandat cu o majoritate extrem de strânsă, în urma unui scrutin afectat de fraude, inclusiv o schemă prin care alegători au fost plătiți pentru a susține oponenții săi pro-Kremlin. Un referendum simultan privind aderarea la UE a trecut cu o marjă de puțin peste 50%.

În ambele cazuri, voturile celor aproximativ 250.000 de moldoveni din diaspora, mulți dintre ei aflați în țări ale UE, au reprezentat un pilon esențial al sprijinului pentru guvernul pro-occidental. La începutul acestei luni, consilierul pe securitate națională al Moldovei, Stanislav Secrieru, a avertizat că există temeri tot mai mari privind dezinformarea direcționată împotriva diasporei și chiar posibile perturbări la secțiile de votare din străinătate.

„În condiții normale, această campanie electorală ar trebui să fie foarte favorabilă actualilor guvernanți. Sondajele de opinie arată că, la acest moment, aproape că am avea majoritatea. Dar, desigur, există atacuri hibride, agresiuni non-digitale, iar Rusia introduce milioane și milioane de dolari în numerar pentru a cumpăra voturi la scară largă. Așa că, deși sunt încrezător, fiecare vot va conta”, a declarat Nicu Popescu, fost ministru moldovean de Externe și în prezent candidat PAS pentru Parlament.

Avertismentul poliției

Anterior, poliția a avertizat că, de Ziua Independenței Republicii Moldova, marcată la data de 27 august, se pregătesc destabilizări. Instituția a îndemnat cetățenii să nu se implice în provocări organizate de persoane care reprezintă interesele Moscovei.