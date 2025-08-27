search
Miercuri, 27 August 2025
Merz, Macron și Tusk, la Chișinău: Europa va fi mai puternică cu Moldova. Ce spun despre inițierea negocierilor pe primul cluster

Publicat:

Republica Moldova contează pentru UE care va fi mai puternică odată cu aderarea țării, au afirmat Friedrich Merz, Emmanuel Macron și Donald Tusk sosiți de Ziua Independenței la Chișinău, accentuând că susțin Guvernul, precum și drumul european al acesteia.

Cei patru lideri au făcut declarații comune pentru presă. FOTO: Presedinte.md
Cei patru lideri au făcut declarații comune pentru presă. FOTO: Presedinte.md

 ,,Moldova contează și din acest motiv sunt aici în zi atât de importantă, este și o plăcere și o onoare să fiu aici doamnă președintă. La invitația dumneavoastră, în această zi când Moldova își celebrează independența la Chișinău. Alături de cei doi prieteni ai mei care reprezintă de fapt prietenii voștri europeni”, a afirmat președintele Franței, Emmanuel Macron. 

Liderul de la Paris a subliniat că Chișinăul trebuie să continue calea europeană, reamintind de referendumul pro-UE din toamna anului trecut, când moldovenii au votat pentru consfințirea acestei opțiuni în Constituție.

,,Atunci când noi vedem la ușile dumneavoastră, faptul că suveranitatea este contestată și când este riscul ca democrația să nu mai poată funcționa, aici, noi venim dacă pot spune asta cu fața descoperită să vă spunem, să vorbim despre încrederea pe care o avem în viitor și cum spuneți dumneavoastră: Moldova contează pentru noi, viitorul Moldovei este în Europa, cu Uniunea Europeană”, a adăugat Emannuel Macron. 

 ,,În Europa nimeni nu ar fi îndrăznit să refuze o asemenea invitație doamna președinte. Doamna președinte nu este doar președintele, dar este și de mulți ani o mare autoritate politică și morală pentru toți europenii care celeberează libertatea”, a spus prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk. 

Prim-ministrul de la Varșovia, care a vizitat anul trecut Republica Moldova, a subliniat că această țară, care alege pacea în locul războiului și se confruntă cu un război hibrid lansat de Kremin, este binevenită și așteptată în Uniunea Europeană.

 ,,Extinderea Uniunii Europene cu Republica Moldova și de asemenea alte țări aspirante care solicită statul de membru în proces de aderare, desigur, că râmâne în interesul acestor state, interesul Republicii Moldova, sunt foarte sigur de acest lucru. Europa va fi mai puternică cu Moldova”, a mai spus oficialul european.  

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a anunțat că, în toamna acestui an, ar putea fi deschise primele capitole ale negocierilor de aderare cu Republica Moldova.

,,Venim cu două mesaje astăzi. Primul mesaj este că ușile Uniunii Europene sunt deschise. Dumneavoastră sunteți bineveniți din toată inima din această Uniune Europeană. Moldova nu este doar geografic, ci și istoric parte a familiei europene. În toamnă vom face tot posibilul pentru a deschide primele capitole de negociere. Germania și mai departe va trimite experți în Republica Moldova pentru a o susține în reformele sale. Vom ajuta atât cu mijloace europene, cât și cu mijloace germane la asigurarea energetică”, a accentuat cancelarul Germaniei. 

,,Suntem o familie”

La rândul său, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a ținut să le mulțumească celor trei lideri europeni pentru că au ales să vină în Republica Moldova în ziua în care țara sărbătorește 34 de ani de independență.

,,Prezența voastră aici, liderii a trei țări foarte respectate de moldoveni, pentru a sărbători ziua de naștere a Republicii Moldova, ziua noastră națională, este pentru noi semnul clar al respectului și prețuirii voastre față de moldoveni și Moldova. Simțim în ultimii ani, iar azi și mai puternic, că suntem o familie. Iar într-o familie, bucuriile se împărtășesc și greutățile se duc împreună. Pentru această solidaritate vă mulțumim tare mult. Dragi prieteni, Europa s-a născut ca un proiect de pace. Acum aproape 75 de ani, după cel mai distrugător război din istorie, liderii vizionari ai Franței și Germaniei au avut curajul să construiască împreună o Europă unită, unde foste rivale au devenit partenere. Ceva mai târziu, Polonia, după decenii de dictatură, a arătat că libertatea și democrația pot renaște și pot întări Europa. Astăzi, Moldova calcă pe urmele acestei istorii. La fel ca și țările voastre, știm ce înseamnă să lupți pentru libertate, să-ți dorești pace și să vrei un viitor demn pentru copiii tăi. Noi am privit mereu cu admirație Franța, Germania și Polonia pentru cultura voastră, pentru tradiția democratică, pentru curaj și pentru perseverența cu care v-ați construit prosperitatea. Moldova noastră a avut o poveste diferită”, a afirmat Maia Sandu. 

Lidera de la Chișinău a subliniat că, în data de 27 august, este sărbătorită o țară liberă, respectată pentru oamenii onești și harnici, pentru fructele dulci, vinurile de calitate, localitățile primitoare și pentru solidaritatea noastră.

,,Mereu omenia a fost pe primul loc pentru moldoveni și, în ciuda vulnerabilităților noastre, am deschis casele și inimile noastre vecinilor ucraineni care fugeau din calea bombelor. Istoria a fost cruntă cu noi, am stat la intersecția războaielor de prea multe ori, dar am rămas demni aici. Și, oricât de greu ar fi, rămânem de partea bună a istoriei. În ultimii patru ani am reușit multe lucruri importante. Am întărit instituțiile statului. Am consolidat securitatea energetică pentru ca nimeni să nu ne mai poată șantaja. Ajutorul european care ajunge în Moldova se investește în localități și progresele în dezvoltare se simt tot mai mult. Am câștigat acces la cea mai mare piață din lume – piața europeană. Aici producătorii noștri găsesc stabilitate, reguli clare și oportunități reale, nu embargouri și șantaj.Am construit prietenii puternice, care ne fac și pe noi mai puternici.Astăzi, prietenii noștri sunt aici, lângă noi, pentru a spune clar că Moldova contează, iar aderarea la Uniunea Europeană nu e un vis îndepărtat. Ci un proiect la care lucrăm. Este un proiect în mâinile noastre și nu avem dreptul să-l pierdem. Nu avem dreptul să permitem ca timpurile cumplite să se întoarcă, ca între noi și Europa să fie din nou o prăpastie de netrecut”, a adăugat președintele statului vecin. 

Alternativa Europei nu există

În opinia președintelui moldovean, prezența liderilor din Franța, Germania, Polonia în Republica Moldova arată nu doar sprijin, ci și faptul că proiectul european continuă, iar moldovenii sunt parte din el.

,,Și aici vreau să spunem răspicat: alternativă la Europa nu există, iar fără Uniunea Europeană, Moldova rămâne blocată în trecut.Simțim asta la fiecare bombă aruncată peste țara vecină. Războiul nemilos purtat de Rusia împotriva Ucrainei arată zilnic: Europa înseamnă libertate și pace, Rusia lui Putin înseamnă război și moarte. Moldovenii au ales deja direcția corectă: drumul european, drumul păcii. Dar știm cu toții: independența nu este un lucru garantat. Ea depinde de alegerile pe care le facem. Astăzi, independența, suveranitatea, pacea noastră sunt puse la încercare mai mult ca oricând: ingerințe în alegerile noastre, finanțări ilegale din exterior, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice, proteste plătite, folosirea bisericii și a platformelor online pentru mesaje anti-europene, sabotarea votului diasporei, propagarea urii între comunități. Toate acestea sunt presiuni uriașe. De noi depinde dacă acestea vor reuși să ne dezbine și să ne oprească din drum”, a conchis lidera de la Chișinău. 

După ora 20:00, președinta Maia Sandu, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk vor ține un discurs în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) din Chișinău. 


