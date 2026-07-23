Arbitrul Anthony Taylor s-a retras. Top 5 controverse care i-au marcat cariera

Anthony Taylor, unul dintre cei mai cunoscuți arbitri englezi ai ultimelor două decenii, și-a anunțat retragerea cu efect imediat, la 47 de ani. Fost gardian de penitenciar, el a condus 831 de meciuri, dintre care 432 în Premier League, și a fost delegat la două Cupe Mondiale și două Campionate Europene.

Ultima sa partidă a fost Spania – Portugalia, scor 1-0, în optimile Cupei Mondiale 2026. Taylor a explicat că presiunea „intensă” și monitorizarea permanentă au cântărit în decizia sa. Dincolo de palmares, numele său a rămas legat și de câteva episoade care au provocat reacții uriașe.

Finala Europa League 2023: furia lui Mourinho

După ce Roma a pierdut finala cu Sevilla la loviturile de departajare, José Mourinho a atacat dur arbitrajul, l-a numit pe Taylor „o rușine” și l-a confruntat în parcarea stadionului. Portughezul a reclamat, între altele, un henț nesancționat și mai multe decizii disciplinare. Taylor și familia sa au fost apoi hărțuiți de suporteri ai Romei pe aeroportul din Budapesta, episod pe care arbitrul l-a descris ulterior drept cel mai grav abuz trăit în carieră.

Hențul lui Cucurella la Germania – Spania

În prelungirile sfertului de finală de la Euro 2024, la 1-1, șutul lui Jamal Musiala a fost blocat cu mâna de Marc Cucurella. Taylor nu a acordat penalty, iar VAR nu l-a chemat la monitor. Două luni mai târziu, Comisia de Arbitri a UEFA a recunoscut că Germania trebuia să primească lovitură de la 11 metri.

Părul lui Cucurella și derby-ul Chelsea – Tottenham

În august 2022, Cristian Romero l-a tras de păr pe Cucurella înaintea golului egalizator marcat de Tottenham în prelungiri. Taylor nu a sancționat faza, iar Thomas Tuchel a sugerat că arbitrul nu ar mai trebui delegat la meciurile lui Chelsea. Ulterior, arbitrul VAR Mike Dean a admis că trebuia să-i recomande lui Taylor revizuirea incidentului.

Penalty-ul pentru Newcastle și „retrogradarea”

În 2023, Taylor a acordat un penalty controversat pentru Newcastle după un duel între Hwang Hee-chan și Fabian Schär, în remiza cu Wolverhampton. În etapa următoare, englezul a fost trimis să arbitreze în Championship, presa britanică prezentând delegarea drept o retrogradare temporară.

Fluierul final care a înfuriat Coreea de Sud

La Mondialul din 2022, Taylor a încheiat meciul Coreea de Sud – Ghana chiar înainte ca asiaticii să execute un corner. Jucătorii au protestat vehement, iar selecționerul Paulo Bento a fost eliminat după fluierul final.