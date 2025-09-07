Dronele Bayraktar TB-2 cunosc o revenire pe câmpul de luptă din Ucraina în calitate de arme de atac după o pauză îndelungată, relatează publicația de specialitate „The War Zone”.

Forțele ucrainene au efectuat un atac cu celebrele drone Bayraktar miercuri, fiind vizată o ambarcațiune în care se aflau trupe pe coasta Mării Negre.

Limitate de multă vreme la misiuni de supraveghere în zone unde nu se desfășoară lupte intense, din pricina vulnerabilității lor la războiul electronic și la apărările aeriene rusești, aceste drone și-au reluat recent rolul de atac cel puțin în teritoriile contestate din regiunea Herson.

„Marina a distrus o altă ambarcațiune de mare viteză a Flotei ruse a Mării Negre, care încerca să transporte o unitate de trupe aeropurtate către istmul Tendrivska. 7 ocupanți au fost distruși, iar alți 4 răniți”, a transmis Marina ucraineană pe Telegram, publicând imagini ale atacului.

Cu câteva săptămâni în urmă, Direcția de Informații din cadrul Ministerului Apărării (GUR) publica o înregistrare video cu un atac asupra unei alte ambarcațiuni rusești de dimensiuni reduse, de data aceasta în apropierea portului Zalizni din regiunea Herson, la aproximativ 48 km sud-est de istm.

În iunie, Marina Ucraineană a făcut publică o înregistrare video a unui atac cu drone TB-2 asupra unei ambarcațiuni de debarcare rusești pe coasta vestică a regiunii Herson.

Aceste atacuri vin după o lungă perioadă în care nu s-au mai înregistrat atacuri cu aceste drone.

Ucraina a început să folosească dronele fabricate de compania turcă Baykar înainte de declanșarea războiului pe scară largă împotriva Ucrainei. Primul atac raportat a avut loc în octombrie 2021, iar ținta lui a fost un obuzier D-30 de calibrul 122 mm aparținând forțelor separatiste susținute de Rusia din regiunea estică Donbas.

După declanșarea invaziei ruse în toată Ucraina, dronele TB-2 aveau să joace un rol important în contraatac: de pildă, au fost esențiale pentru oprirea coloanelor mecanizate rusești care se îndreptau spre Kiev.

Totodată, dronele Bayraktar au ajutat Ucraina să recucerească Insula Șerpilor din vestul Mării Negre.

Acest succes i-a oferit Ucrainei o rară rază de speranță într-o perioadă în care viitorul său ca națiune independentă era periclitat. În februarie 2022, artistul ucrainean Taras Borovok a lansat o melodie despre dronele Bayraktar, care a devenit virală online.

În martie 2022, cel puțin 26 de drone TB-2 fuseseră distruse, potrivit grupului de monitorizare open-source Oryx. Cifrele reale ar putea fi semnificativ mai mari, dat fiind că Oryx documentează doar pierderile pentru care există dovezi vizuale.

Vulnerabile la apărarea antiaeriană rusească

„Rusia a început să se adapteze la amenințarea reprezentată de TB2”, scria în iunie portalul ucrainean United24. „Îmbunătățirea războiului electronic și sistemele stratificate de apărare aeriană au făcut din ce în ce mai dificilă operarea în siguranță a dronelor lente, de mari dimensiuni. Oficialii ucraineni au admis la acea vreme că dronele Bayraktar au devenit extrem de vulnerabile la sistemele antiaeriene rusești precum Panțir-S1, Buk și Tor.”

În 2023, armata ucraineană își retrăsese în mare măsură dronele Bayraktar din prima linie, concentrându-se în schimb pe folosirea lor în misiuni de „recunoaștere, desemnarea țintelor și rare lovituri în zone slab apărate”, a subliniat United24.

Revenirea dronelor Bayraktar

Reluarea atacurilor cu aceste drone a fost posibilă datorită atacurilor constante ale Ucrainei asupra apărării aeriene rusești din Crimeea și Herson, au remarcat atât surse ucrainene, cât și rusești.

Atacul efectuat miercuri „este deosebit de semnificativ având în vedere faptul că Forțele de Apărare ale Ucrainei par să fi lucrat sistematic pentru a face posibile astfel de misiuni prin suprimarea sistemelor de apărare aeriană rusești - inclusiv prin utilizarea tehnologiilor fără pilot”, a remarcat publicația Defense Express.

„Anterior, «Bayraktar» operaseră deja în zona istumului, dar erau folosite exclusiv în modul de recunoaștere de la distanță, fără riscul de a se apropia pentru a efectua un atac, întrucât ar fi devenit inevitabil victime ale apărării aeriene”, a scris canalul de Telegram Russian Military Informer.

„Acum, se pare că, datorită atacurilor regulate ale dronelor ucrainene [lansate de pe ambarcațiuni] cu Starlink asupra apărării aeriene și radar pe coasta regiunii Herson și a Crimeei, dronele Bayraktar TB2 ucrainene și-au creat un coridor pentru a opera cu mai multă libertate”.

Campanie de suprimare a apărării antiaeriene

Ucraina desfășoară, de asemenea, de ani de zile o campanie continuă de suprimare/distrugere a apărării aeriene a țării agresoare (SEAD/DEAD), inclusiv prin utilizarea rachetelor antiradar de mare viteză AGM-88 (HARM) și a bombelor cu planare.

Totodată, această campanie vizează apărarea antiaeriană rusească din peninsula Crimeea.

Posibile breșe în sistemul de apărare aeriană al Rusiei din peninsulă și nord-vestul Mării Negre ar putea contribui semnificativ la rata de supraviețuire a rachetelor de atac Storm Shadow, precum și a altor atacuri, cum ar fi cele cu ajutorul dronelor kamikaze cu rază lungă de acțiune, scrie War Zone.

Bătălia pentru regiunea Herson

Un factor pentru sporirea spațiului de manevră al dronelor TB-2 ar putea fi și confruntările pentru controlul istmului Tendrivska din regiunea Herson ocupată de Rusia, pe țărmul nordic al Mării Negre.

Este cea mai vestică zonă în care au ajuns trupele rusești până acum. Natura litorală a acestei zone și terenul acesteia ar fi de natură să limiteze desfășurarea sistemelor rusești de apărare aeriană cu rază scurtă de acțiune.

„Forțele militare rusești folosesc istmul Tendra ca fortăreață pentru observare și desfășurarea operațiunilor în partea de nord a Mării Negre”, a observat în acest context publicația ucraineană de specialitate Militarnyi . „În special, invadatorii desfășoară acolo amplificatoare de semnal pentru a extinde raza de acțiune a aparatelor de recunoaștere și a ataca dronele.”

Un alt factor pentru utilizarea rachetelor TB-2 pentru o gamă largă de misiuni, inclusiv unele riscante, este faptul că acestea sunt produse acum în plan intern. De remarcat este faptul că Rusia a atacat recent fabrica de lângă Kiev unde urmau să fie produse acestea, un al patrulea atac în șase luni asupra unei facilități care urma să devină curând funcțională, după investiții de zeci de milioane de dolari.

Câteva atacuri cu drone Bayraktar nu înseamnă că acestea vor fi de acum înainte o armă de atac regulată. Pe de altă parte, aceste atacuri arată abilitatea Ucrainei de a se adapta rapid la condițiile de pe câmpul de luptă și de a profita de fisurile și breșele din apărarea aeriană rusească. De asemenea, pun sub semnul întrebării fiabilitatea sistemului de apărare aeriană al Rusiei care, din câte se pare, începe să aibă fisuri importante.