Nou record: Rusia a lansat peste 800 de drone și 13 rachete asupra Ucrainei. Apărarea antiaeriană ucraineană a neutralizat 751 de ținte. Clădirea guvernului, lovită pentru prima dată

În noaptea de 6 spre 7 septembrie, Rusia a lansat cel mai mare atac aerian combinat de la începutul invaziei pe scară largă din februarie 2022, vizând direct capitala ucraineană și mai multe regiuni ale țării. Pentru prima dată de la începutul războiului, clădirea principală a Guvernului de la Kiev – sediul Cabinetului de Miniștri – a fost lovită, potrivit autorităților ucrainene.

Imaginile publicate pe rețelele sociale arată fum dens ieșind de pe acoperișul clădirii, în timp ce oficialii de la fața locului confirmă că etajele superioare au fost afectate de atac. Premierul Ucrainei, Iulia Sviridenko, a precizat că „este prima dată când clădirea guvernamentală este deteriorată de un atac inamic, inclusiv acoperișul și etajele de sus”. Șefa executivului a adăugat că „vom reconstrui clădirile, dar viețile pierdute nu pot fi aduse înapoi”.

Civili uciși, infrastructură avariată

Atacul aerian – desfășurat cu 805 drone și 13 rachete – a făcut trei victime, printre care un bebeluș și o tânără. Alte 18 persoane au fost rănite, inclusiv o femeie însărcinată, potrivit autorităților din Kiev. O altă femeie în vârstă a decedat într-un adăpost antibombă din districtul Darnitskii, aflat pe malul estic al Niprului.

Conform Forțelor Aeriene ale Ucrainei, sistemele de apărare au reușit să doboare sau să neutralizeze 751 dintre țintele aeriene lansate de armata rusă: 747 de drone de atac și de diversiune, precum și patru rachete de croazieră Iskander-K. Cu toate acestea, nouă rachete și 56 de drone au reușit să lovească 37 de locații din întreaga țară.

La Kiev, mai multe clădiri rezidențiale au fost grav avariate. În cartierul Sviatoșîn, mai multe etaje ale unui bloc de nouă niveluri au fost distruse, iar resturi de drone prăbușite au declanșat incendii în alte trei imobile, inclusiv într-un bloc de 16 etaje. Imagini distribuite de serviciile de urgență arată fațade prăbușite, ferestre sparte și apartamente cu pereții distruși.

Infrastructura civilă, din nou țintă a rachetelor ruse

În ciuda asigurărilor Kremlinului că nu vizează civili, atacul de duminică noapte a lovit preponderent zone rezidențiale și infrastructură urbană. „Rusia lovește în mod deliberat și conștient ținte civile”, a declarat Timur Tkacenko, șeful administrației militare a capitalei, într-un mesaj postat pe Telegram.

Valul de atacuri nu s-a limitat la Kiev. În orașul Kremenciuk, din centrul Ucrainei, explozii repetate au afectat rețelele electrice, iar în Krivoi Rog, loviturile au vizat infrastructura de transport. În sud, la Odesa, au fost raportate incendii și pagube semnificative în mai multe clădiri rezidențiale, cu cel puțin trei persoane rănite.

Un semnal de alarmă și dincolo de graniță

Pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra Ucrainei, Polonia a activat avioane proprii și ale aliaților pentru a monitoriza spațiul aerian în regiune. Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a confirmat că măsurile au fost luate pentru a asigura securitatea aeriană a frontierei de est a NATO.

Deocamdată, Moscova nu a comentat public atacul de proporții, iar ambele părți continuă să se acuze reciproc de țintirea deliberată a civililor. Cert este că, la peste trei ani de la începutul conflictului, războiul din Ucraina a intrat într-o etapă tot mai periculoasă – una în care guvernele, infrastructura vitală și populația civilă devin tot mai frecvent ținte directe.

Raportul Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei despre armele folosite de rușii:

-805 UAV-uri de tip Shahed și drone momeală de diferite tipuri care atacă din diferite direcții;

-9 rachete de croazieră Iskander-K din regiunea Kursk;

-4 rachete balistice Iskander-M/KN-23 de la Forțele de Operațiuni din Crimeea.

Conform datelor preliminare, până la ora 08:30, forțele de apărare au doborât sau suprimat 751 de ținte aeriene:

-747 de drone inamice de tip Shahed și diverse tipuri de drone simulatoare;

-4 rachete de croazieră Iskander-K.

În același timp, 9 rachete și 56 de drone de atac au fost înregistrate ca lovind 37 de locații , iar drone doborâte (fragmente) au căzut în 8 locații.