search
Duminică, 7 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Nou record: Rusia a lansat peste 800 de drone și 13 rachete asupra Ucrainei. Apărarea antiaeriană ucraineană a neutralizat 751 de ținte. Clădirea guvernului, lovită pentru prima dată

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

În noaptea de 6 spre 7 septembrie, Rusia a lansat cel mai mare atac aerian combinat de la începutul invaziei pe scară largă din februarie 2022, vizând direct capitala ucraineană și mai multe regiuni ale țării. Pentru prima dată de la începutul războiului, clădirea principală a Guvernului de la Kiev – sediul Cabinetului de Miniștri – a fost lovită, potrivit autorităților ucrainene.

Clădirea principală a guvernului ucrainean, lovită/FOTO:X
Clădirea principală a guvernului ucrainean, lovită/FOTO:X

Imaginile publicate pe rețelele sociale arată fum dens ieșind de pe acoperișul clădirii, în timp ce oficialii de la fața locului confirmă că etajele superioare au fost afectate de atac. Premierul Ucrainei, Iulia Sviridenko, a precizat că „este prima dată când clădirea guvernamentală este deteriorată de un atac inamic, inclusiv acoperișul și etajele de sus”. Șefa executivului a adăugat că „vom reconstrui clădirile, dar viețile pierdute nu pot fi aduse înapoi”.

Civili uciși, infrastructură avariată

Atacul aerian – desfășurat cu 805 drone și 13 rachete – a făcut trei victime, printre care un bebeluș și o tânără. Alte 18 persoane au fost rănite, inclusiv o femeie însărcinată, potrivit autorităților din Kiev. O altă femeie în vârstă a decedat într-un adăpost antibombă din districtul Darnitskii, aflat pe malul estic al Niprului.

Conform Forțelor Aeriene ale Ucrainei, sistemele de apărare au reușit să doboare sau să neutralizeze 751 dintre țintele aeriene lansate de armata rusă: 747 de drone de atac și de diversiune, precum și patru rachete de croazieră Iskander-K. Cu toate acestea, nouă rachete și 56 de drone au reușit să lovească 37 de locații din întreaga țară.

La Kiev, mai multe clădiri rezidențiale au fost grav avariate. În cartierul Sviatoșîn, mai multe etaje ale unui bloc de nouă niveluri au fost distruse, iar resturi de drone prăbușite au declanșat incendii în alte trei imobile, inclusiv într-un bloc de 16 etaje. Imagini distribuite de serviciile de urgență arată fațade prăbușite, ferestre sparte și apartamente cu pereții distruși.

Citește și: Ucraina și Rusia, atacuri masive cu drone kamikaze, rachete și sisteme de război electronic

Infrastructura civilă, din nou țintă a rachetelor ruse

În ciuda asigurărilor Kremlinului că nu vizează civili, atacul de duminică noapte a lovit preponderent zone rezidențiale și infrastructură urbană. „Rusia lovește în mod deliberat și conștient ținte civile”, a declarat Timur Tkacenko, șeful administrației militare a capitalei, într-un mesaj postat pe Telegram.

Valul de atacuri nu s-a limitat la Kiev. În orașul Kremenciuk, din centrul Ucrainei, explozii repetate au afectat rețelele electrice, iar în Krivoi Rog, loviturile au vizat infrastructura de transport. În sud, la Odesa, au fost raportate incendii și pagube semnificative în mai multe clădiri rezidențiale, cu cel puțin trei persoane rănite.

Un semnal de alarmă și dincolo de graniță

Pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra Ucrainei, Polonia a activat avioane proprii și ale aliaților pentru a monitoriza spațiul aerian în regiune. Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a confirmat că măsurile au fost luate pentru a asigura securitatea aeriană a frontierei de est a NATO.

Deocamdată, Moscova nu a comentat public atacul de proporții, iar ambele părți continuă să se acuze reciproc de țintirea deliberată a civililor. Cert este că, la peste trei ani de la începutul conflictului, războiul din Ucraina a intrat într-o etapă tot mai periculoasă – una în care guvernele, infrastructura vitală și populația civilă devin tot mai frecvent ținte directe.

Raportul Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei despre armele folosite de rușii:

-805 UAV-uri de tip Shahed și drone momeală de diferite tipuri care atacă din diferite direcții;

-9 rachete de croazieră Iskander-K din regiunea Kursk;

-4 rachete balistice Iskander-M/KN-23 de la Forțele de Operațiuni din Crimeea.

Conform datelor preliminare, până la ora 08:30, forțele de apărare au doborât sau suprimat 751 de ținte aeriene:

-747 de drone inamice de tip Shahed și diverse tipuri de drone simulatoare;

-4 rachete de croazieră Iskander-K.

În același timp, 9 rachete și 56 de drone de atac au fost înregistrate ca lovind 37 de locații , iar drone doborâte (fragmente) au căzut în 8 locații.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
digi24.ro
image
Armata belgiană, gata să intervină pe străzile din Bruxelles într-o mare luptă. Situația din oraș este „catastrofală”
stirileprotv.ro
image
Cu cât a ajuns să se vândă o bancnotă cu eclipsa din 1999, acum, în septembrie 2025. Suma este uriașă!
gandul.ro
image
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
mediafax.ro
image
Marius Șumudică pune o presiune uriașă pe Ianis Hagi după transferul în Turcia: „Trebuie să înțeleagă asta”
fanatik.ro
image
Patru moțiuni de cenzură contra Guvernului Bolojan dezbătute și votate astăzi în Parlament. Niciodată nu s-a mai întâmplat asta
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
”Cât de urât”: Cristiano Ronaldo credea că nu e filmat și a făcut un gest total neașteptat, când un copil s-a dus la el
digisport.ro
image
VIDEO Industria aeronautică rusă marchează un moment istoric: SJ-100, zbor complet cu motoare 100% autohtone
stiripesurse.ro
image
Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un sistem cuantic, cu o precizie uluitoare
antena3.ro
image
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
observatornews.ro
image
Pe ce dată vine iarna în București, de fapt. Meteorologii Accuwerather anunță prima temperatura negativă în Capitală
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
prosport.ro
image
O româncă, uimită de mâncarea primită la un resort de 5 stele în Turcia. Imaginile au făcut furori pe internet
playtech.ro
image
Ce studii are, de fapt, Gigi Becali. Facultatea pe care patronul de la FCSB și-a șters-o din CV: ”Am făcut-o la mișto”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: ”Au bătut palma cu Zinedine Zidane”
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan, după 100 de zile la Cotroceni: Nu știu în ce birou stau. Mi s-a spus, dar am uitat
stiripesurse.ro
image
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
kanald.ro
image
De astăzi, 7 septembrie, reguli noi pe șosele și sancțiuni pentru depășirea vitezei medii pentru șoferi, inclusiv....
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Ireal! Cabiria Morgenstern i-a dăruit un copil unui bărbat care ar putea să-i fie bunic! Este un celebru actor
romaniatv.net
image
Cu cât se măresc impozitele pentru locuințe și mașini în 2026. Pentru o categorie auto șoferii vor plăti mai puțin
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Cele mai ciudate superstiții legate de luna plină din lume
actualitate.net
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
click.ro
image
Andreea Raicu, făcută praf de fostul ei iubit din tinerețe! A umilit-o cu vorbe dure: „Veneai la mine să te satisfac”
click.ro
image
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
click.ro
Prințesa Leonor cu Regele Felipe al Spaniei profimedia 1027876969 jpg
Regele Felipe al Spaniei mai are o fiică secretă? „Se spunea că e blondă și că semăna cu el”
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
The First Monumental Discovery in Dibra Albania webp
Un mormânt roman unic, cu inscripție bilingvă: prima descoperire monumentală din Dibra, Albania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Sfeclă roșie la borcan. Rețetă simplă și gustoasă pentru iarnă
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”

OK! Magazine

image
O prințesă în extaz! Kate Middleton a apărut separat de Prințul William, fanii regali fiind surprinși de gesturile ei

Click! Pentru femei

image
Vedeta din filmul cu James Bond a devenit mamă la 47 de ani, după ce-a pierdut două sarcini

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică