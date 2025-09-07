search
Duminică, 7 Septembrie 2025
Ionuț Moșteanu condamnă ultimul atac al Rusiei asupra Kievului: „Acesta este adevărul chip al regimului Putin”

Război în Ucraina
Publicat:

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a denunțat, duminică, atacul masiv asupra Ucrainei, care a avut loc în noaptea de 6 spre 7 septembrie și care a provocat incendii la zeci de clădiri, inclusiv la o clădire guvernamentală.

Ionuț Moșteanu a condamnat ultimul atac asupra Kievului FOTO Arhivă

„Noaptea trecută, Rusia a lansat unul dintre cele mai masive atacuri aeriene de la începutul războiului: peste 800 de drone și rachete balistice asupra Ucrainei. Printre ținte - clădirea Guvernului de la Kiev și zone rezidențiale. Rachete și dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovați”, a scris Ionuț Moșteanu pe pagina sa de Facebook.

El a acuzat că „acesta este adevărul chip al regimului Putin: teroare, distrugere, crime de război” și a avertizată că „nu există nicio intenție de pace în acest atac barbar. Kremlinul vrea să distrugă Ucraina și să intimideze Europa.”

„România condamnă cu toată fermitatea aceste atacuri criminale”, a conchis ministrul.

Mesajul vine după ce Rusia a lansat cel mai mare atac aerian combinat de la începutul invaziei pe scară largă din februarie 2022, vizând direct capitala ucraineană și mai multe regiuni ale țării.

Imagini postate pe rețelele de socializare au arătat clădirea Cabinetului de Miniștri din Kiev avariată în urma atacului masiv al Rusiei, cu geamuri sparte și fațada afectată, în timp ce echipele de intervenție acționează la fața locului.

De asemenea, atacurile cu drone au ucis un bebeluș și o tânără, a precizat Klitschko pe aplicația Telegram, în timp ce o femeie însărcinată s-a numărat printre cele cinci persoane rănite și transportate la spital.

