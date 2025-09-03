search
Miercuri, 3 Septembrie 2025
O dronă Shahed ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. ,,Rusia sfidează neutralitatea”

O dronă Shahed ar fi survolat în noaptea de marți spre miercuri spațiul aerian al Republicii Moldova, au anunțat reprezentanții Poliției de Frontieră, subliniind că au fost informați despre posibila survolare de către autoritățile ucrainene.

O dronă ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. FOTO: Arhivă
Conform responsabililor Poliției de Frontieră din Republica Moldova, dronă rusească de tip Shahed ar fi survolat spațiul aerian din zona de nord a țării.

,,Conform datelor oferite de grănicerii ucraineni, drona ar fi fost detectată în apropierea localității Horodiște, raionul Dondușeni, și a dispărut între Cupcini și Edineț”, au menționat polițiștii de frontieră. 

Drept urmare, angajații structurii subliniază că au efectuat verificările necesare în zonă, dar ,, ,,deocamdată nu s-au identificat obiecte care să prezinte riscuri pentru siguranța cetățenilor. Menționăm că în această noapte, patrulele Poliției de Frontieră din proximitatea frontierei cu Ucraina au raportat sunete specifice zborului de dronă și explozii pe teritoriul ucrainean. Poliția de Frontieră rămâne în contact cu instituțiile naționale și partenerii internaționali, continuând să asigure supravegherea și securitatea frontierei de stat și a cetățenilor Republicii Moldova”. 

,,Rusia sfidează neutralitatea Republicii Moldova”

Ministrul moldovean al Apărării, Anatolie Nosatîi, a afirmat că acest caz este în curs de investigație, subliniind că modernizarea domeniului apărării din țara sa este una imperativă.

,,Împreună cu colegii examinăm de ce am fost alertați pe parcursul nopții. Este o dovadă evidentă că Rusia sfidează neutralitatea Republicii Moldova. Avem obligația să investim în sisteme de apărare pentru a proteja securitatea cetățenilor”, a spus oficialul de la Chișinău. 

La începutul acestui an, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că țara sa nu se poate apară de dronele rusești, subliniind că sunt întreprinse măsuri pentru modernizarea armatei. 

,,Republica Moldova nu a atacat pe nimeni, nu am pretins niciun teritoriu străin, nu am intrat în conflict cu vreun alt stat, avem consfințită neutralitatea în Constituție. Republica Moldova a promovat și a făcut totul pentru pace. Totuși, drone și bombe rusești cad și explodează în satele noastre. Și trebuie să recunoaștem că nu avem capacitățile necesare pentru a ne apăra de ele. Este foarte grav că acest lucru se întâmplă și este la fel de grav că unii politicieni își trădează țara, afirmând că nici nu trebuie să ne putem apăra, că Moldova trebuie să rămână slabă și vulnerabilă în fața unor asemenea amenințări.Vom continua să dezvoltăm parteneriate cu țările europene și să modernizăm Armata Națională, așa încât într-o zi să fim un stat care asigură pe deplin securitatea cetățenilor săi. Neutralitatea autentică înseamnă să ne putem apăra în fața bombelor unui stat agresor care ajung pe teritoriul nostru”, a evidențiat atunci lidera de la Chișinău. 

De la începutul războiului din Ucraina și până acum, mai multe bucăți de rachete sau de drone au fost găsite pe teritoriul statului vecin.     

