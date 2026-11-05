 Maia Sandu, noi declarații despre unirea Republicii Moldova cu România: „Nu avem suficient sprijin popular pentru această soluție” | adevarul.ro
search
Joi, 5 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Maia Sandu, noi declarații despre unirea Republicii Moldova cu România: „Nu avem suficient sprijin popular pentru această soluție”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, într-un interviu acordat presei maghiare, că ideea unirii cu România nu beneficiază, în prezent, de suficient sprijin popular.

Maia Sandu
Maia Sandu Foto: AFP

„Vreau ca țara mea să fie în siguranță și vreau ca țara mea să fie liberă. Imaginați-vă că Rusia se apropie de granițele dumneavoastră — trebuie să căutați soluții, chiar dacă acestea vi se pot părea neobișnuite.

În acest moment, nu avem suficient sprijin popular pentru această soluție. Avem, în schimb, o majoritate care susține integrarea europeană și de aceea urmărim acest obiectiv cu atât de multă determinare”, a afirmat Maia Sandu într-un interviu pentru Valasz Online, realizat pe 29 octombrie.

Întrebată dacă Republica Moldova ar fi liberă în cazul în care ar deveni o regiune de nord-est a României, Maia Sandu a afirmat că problema suveranității este una diferită.

„În ceea ce privește suveranitatea, este o discuție diferită. România este însă o țară democratică, în comparație cu Rusia, iar cetățenii români sunt liberi, lucru despre care nu se poate spune același lucru în cazul Rusiei.”

Ce a spus anterior Maia Sandu despre unirea cu România

În ianuarie 2026, într-un interviu pentru podcastul britanic „The Rest Is Politics: Leading”, Maia Sandu declarase că ar susține unirea la un eventual referendum: „Dacă am avea un referendum, aş vota pentru reunirea cu România”. Ea invoca dificultatea unei țări mici precum Republica Moldova de a supraviețui ca democrație și stat suveran și de a ține piept Rusiei.

În același interviu, președinta făcea însă distincția între opțiunea sa și sprijinul public pentru acest proiect: „Ca preşedinte al Republicii Moldova, înţeleg, mă uit la sondaje, că nu există o majoritate astăzi care să sprijine unirea cu România. Dar există o majoritate care sprijină aderarea la UE și noi acționăm în sensul acesta. Este un obiectiv mult mai realist și ne ajută să rezistăm ca democrație”.

Și în 2018, pe când conducea PAS, Maia Sandu sublinia că o asemenea decizie trebuie să aparțină cetățenilor. Întrebată la Adevărul Live despre declarațiile simbolice de unire adoptate de mai multe primării, ea afirma: „Categoric nu le condamn şi noi întotdeauna am spus că decizia în raport cu subiectul unirii Republicii Moldova cu România aparţine poporului”.

La rândul său, premierul de la Chișinău, Vasile Tofan, a declarat că Unirea cu România este considerată uneori un „plan B” pentru Republica Moldova.

Avem foarte multe în comun cu România. Aceeași istorie, aceeași limbă, aceeași cultură, am fost cândva aceeași țară. România este, de departe, cel mai mare prieten al nostru și cred că relația noastră este mai mult decât strategică, dar cu adevărat frățească.

Uneori, lumea spune că Unirea cu România este planul nostru B, dar eu cred că astfel de decizii fundamentale despre viitorul statalității nu pot fi retrogradate la un plan B”, a declarat Vasile Tofan la Euronews Enlargement Summit 2026.

Premierul a reiterat că prioritatea Republicii Moldova rămâne integrarea europeană, care ar apropia cele două state în cadrul aceleiași comunități politice și economice.

„Planul nostru A este să ajungem în Uniunea Europeană și acolo să ne unim cu România, ca parte a unei Europe comune”, a declarat Vasile Tofan.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Crin Antonescu, comparație bizară: „Georgescu e dus precum Horea, Cloşca şi Crişan, în fiecare zi, într-un camion, cu cătuşe”
digi24.ro
image
Contabila unei primării din Neamț, acuzată că a transferat 400.000 de lei din banii instituției în conturile personale
stirileprotv.ro
image
Scandal între consilierul lui Nicușor Dan și un jurnalist, după ce ziaristul i-a numit „imbecili” pe cei care conduc diplomația română și pe adjunctul NATO „papițoi prorus”. Ce replică i-a dat Lazurca
gandul.ro
image
Chiria și transportul, mai ieftine pentru tinerii salariați! Ce beneficii propune un proiect de lege
mediafax.ro
image
Cristiano Ronaldo s-a retras OFICIAL de la naționala Portugaliei. Prima reacție a selecționerului Jorge Jesus. Update
fanatik.ro
image
Asigurarea de sănătate la bătrânețe: ce acoperă CNAS și ce trebuie să plătești singur
libertatea.ro
image
Ce se știe despre gruparea Statul Masculin, care a revendicat valul de amenințări cu bombe care vizează zboruri din Europa
digi24.ro
image
După inundația din iunie, Casa Fotbalului se confruntă cu o altă problemă: „E mai rău ca afară!”
gsp.ro
image
”Unii preferau să se joace, eu am învățat”. A ajuns la o avere de 12,5 MILIARDE €, la 42 de ani: ”Incredibil de norocos”
digisport.ro
image
„Mă trec fiorii!” Mihai Albu, dezvăluiri despre boala care i-a schimbat viața. Ce au arătat ultimele analize
click.ro
image
Taxe mai mici pe salariul minim, în locul majorării. Se ia în calcul și mutarea contribuțiilor la angajatori. Florin Manole: Se discută
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Vremea de mâine 6 noiembrie. Temperaturile scad dramatic. Zonele din România unde vor fi -7 grade
observatornews.ro
image
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
cancan.ro
image
Ce pensie primești daca ai lucrat pe salariul minim 35 sau 40 de ani? Este foarte mică
newsweek.ro
image
Jurnalista din Albania care a înnebunit fanii! Fosta Miss va transmite de la Craiova – Egnatia
prosport.ro
image
Mona Muscă, de la reformele din cultură, la retragerea definitivă. Cum a fost surprinsă ultima dată în public
playtech.ro
image
Dinamo l-a ofertat pe Ionuț Chirilă! Ce i-a transmis tehnicianul lui Andrei Nicolescu
fanatik.ro
image
Trump pierde controlul Congresului la midterms. Recordul pierderilor de mandate după război aparține însă democraților lui Obama. Ce arată datele oficiale
ziare.com
image
Familia lui Jesus de Miguel ”a rupt tăcerea”, după moartea tragică a fotbalistului
digisport.ro
image
Russell Brand, găsit vinovat de viol și agresiune sexuală. Ce spun procurorii. „A fost un prădător”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Călin Georgescu iese din arest. Decizie crucială la Tribunalul Bucuresti
romaniatv.net
image
Ministrul Muncii, anunț pentru seniori privind pensiile calculate greșit: Primește retroactiv de la intrarea în drept până la zi, toată diferența
mediaflux.ro
image
De asta s-a retras Cristiano Ronaldo ASTĂZI! Portughezii au aflat ce avea să se întâmple vineri
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
„Am ajuns să ne aplaudăm abuzatorul”. Ana Odagiu, mesaj tranșant despre un coleg de breaslă
click.ro
image
Bombă culinară la nunta Cristinei Bâtlan! Ce preparate speciale au primit invitații la petrecerea de lux
click.ro
image
„Mă trec fiorii!” Mihai Albu, dezvăluiri despre boala care i-a schimbat viața. Ce au arătat ultimele analize
click.ro
vedete profimedia jpg
Sunt tinere și sexy, dar au reguli stricte legate de sex. Nimic nu se întâmplă în dormitorul lor până când partenerii lor nu fac un lucru
okmagazine.ro
Regina Jetsun Pema Bhutan, Profimedia (1) jpg
Cele mai frumoase cinci regine ale lumii! Una pare desprinsă din basme, alta sfidează vârsta, iar aparițiile lor întorc toate privirile
okmagazine.ro
Vedere aeriană a săpăturilor arheologice de la Champigny-sur-Marne
O statuie de aproape zece tone și urmele unei civilizații neolitice necunoscute, descoperite lângă Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Viața lui Cabral, dată peste cap după divorț? Ce pățește prezentatorul TV când trebuie să se ocupe singur de copii
image
„Am ajuns să ne aplaudăm abuzatorul”. Ana Odagiu, mesaj tranșant despre un coleg de breaslă

OK! Magazine

image
Cele mai frumoase cinci regine ale lumii! Una pare desprinsă din basme, alta sfidează vârsta, iar aparițiile lor întorc toate privirile