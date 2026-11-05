Maia Sandu, noi declarații despre unirea Republicii Moldova cu România: „Nu avem suficient sprijin popular pentru această soluție”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, într-un interviu acordat presei maghiare, că ideea unirii cu România nu beneficiază, în prezent, de suficient sprijin popular.

Maia Sandu Foto: AFP

„Vreau ca țara mea să fie în siguranță și vreau ca țara mea să fie liberă. Imaginați-vă că Rusia se apropie de granițele dumneavoastră — trebuie să căutați soluții, chiar dacă acestea vi se pot părea neobișnuite.

În acest moment, nu avem suficient sprijin popular pentru această soluție. Avem, în schimb, o majoritate care susține integrarea europeană și de aceea urmărim acest obiectiv cu atât de multă determinare”, a afirmat Maia Sandu într-un interviu pentru Valasz Online, realizat pe 29 octombrie.

Întrebată dacă Republica Moldova ar fi liberă în cazul în care ar deveni o regiune de nord-est a României, Maia Sandu a afirmat că problema suveranității este una diferită.

„În ceea ce privește suveranitatea, este o discuție diferită. România este însă o țară democratică, în comparație cu Rusia, iar cetățenii români sunt liberi, lucru despre care nu se poate spune același lucru în cazul Rusiei.”

Ce a spus anterior Maia Sandu despre unirea cu România

În ianuarie 2026, într-un interviu pentru podcastul britanic „The Rest Is Politics: Leading”, Maia Sandu declarase că ar susține unirea la un eventual referendum: „Dacă am avea un referendum, aş vota pentru reunirea cu România”. Ea invoca dificultatea unei țări mici precum Republica Moldova de a supraviețui ca democrație și stat suveran și de a ține piept Rusiei.

În același interviu, președinta făcea însă distincția între opțiunea sa și sprijinul public pentru acest proiect: „Ca preşedinte al Republicii Moldova, înţeleg, mă uit la sondaje, că nu există o majoritate astăzi care să sprijine unirea cu România. Dar există o majoritate care sprijină aderarea la UE și noi acționăm în sensul acesta. Este un obiectiv mult mai realist și ne ajută să rezistăm ca democrație”.

Și în 2018, pe când conducea PAS, Maia Sandu sublinia că o asemenea decizie trebuie să aparțină cetățenilor. Întrebată la Adevărul Live despre declarațiile simbolice de unire adoptate de mai multe primării, ea afirma: „Categoric nu le condamn şi noi întotdeauna am spus că decizia în raport cu subiectul unirii Republicii Moldova cu România aparţine poporului”.

La rândul său, premierul de la Chișinău, Vasile Tofan, a declarat că Unirea cu România este considerată uneori un „plan B” pentru Republica Moldova.

„Avem foarte multe în comun cu România. Aceeași istorie, aceeași limbă, aceeași cultură, am fost cândva aceeași țară. România este, de departe, cel mai mare prieten al nostru și cred că relația noastră este mai mult decât strategică, dar cu adevărat frățească.

Uneori, lumea spune că Unirea cu România este planul nostru B, dar eu cred că astfel de decizii fundamentale despre viitorul statalității nu pot fi retrogradate la un plan B”, a declarat Vasile Tofan la Euronews Enlargement Summit 2026.

Premierul a reiterat că prioritatea Republicii Moldova rămâne integrarea europeană, care ar apropia cele două state în cadrul aceleiași comunități politice și economice.

„Planul nostru A este să ajungem în Uniunea Europeană și acolo să ne unim cu România, ca parte a unei Europe comune”, a declarat Vasile Tofan.