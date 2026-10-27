 Premierul României, despre unirea cu Republica Moldova: „Se va manifesta în momentul în care cetățenii din cele două state îl vor dori” | adevarul.ro
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Premierul României, despre unirea cu Republica Moldova: „Se va manifesta în momentul în care cetățenii din cele două state îl vor dori”

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Premierul Luca Niculescu a declarat marți, 27 octombrie, la Chișinău, că o eventuală unire a Republicii Moldova cu România „se va întâmpla doar dacă și când cetățenii își vor dori”.

Luca Niculescu, la Chișinău
Luca Niculescu, la Chișinău Foto: FB Luca Niculescu

Șeful Guvernului de la București a subliniat, într-un interviu acordat TVR Moldova, că, în prezent, prioritatea autorităților române este consolidarea relațiilor bilaterale și susținerea parcursului european al Republicii Moldova.

„Există multe legături între țările noastre și, evident, că este o dezbatere care există și care poate să existe și în unele contexte grele. Eu vă spun foarte clar că se va manifesta în momentul în care cetățenii din cele două state îl vor dori. Deocamdată, noi vrem să apropiem România de Republica Moldova și Republica Moldova de Uniunea Europeană, să creăm punți și conexiuni între noi”, a afirmat Luca Niculescu.

„Totul este prioritar în relația dintre București și Chișinău”  

Luca Niculescu a mai declarat, tot la Chișinău că toate domeniile de cooperare dintre cele două țări sunt prioritare, subliniind că aprofundarea relației bilaterale rămâne un obiectiv important al noului Guvern de la București, potrivit Radio Chișinău.

Premierul a subliniat că dezvoltarea legăturilor dintre cele două state trebuie să continue pe multiple planuri, de la infrastructură și energie până la cooperare economică.

„Totul este prioritar în relația dintre București și Chișinău”, a declarat Luca Niculescu.

Șeful Executivului de la București a evidențiat importanța proiectelor de interconectare dintre cele două maluri ale Prutului.

„Vorbim despre interconectarea energetică, despre punți noi care să nu fie doar simbolice, despre poduri, despre legături de cale ferată și despre proiecte pe care le putem realiza împreună”, a precizat oficialul român.

Luca Niculescu a pledat și pentru consolidarea relațiilor economice dintre România și Republica Moldova, apreciind rolul investitorilor în dezvoltarea ambelor economii.

Potrivit acestuia, antreprenorii care aleg să investească își asumă riscuri și contribuie la creșterea economică, iar potențialul de colaborare este încă departe de a fi valorificat pe deplin. Premierul a remarcat existența unor investitori români importanți în Republica Moldova, dar și a unor companii moldovenești active pe piața din România.

„Există antreprenori foarte solizi care investesc aici și investitori din Republica Moldova în România, însă pot fi și mai mulți. Vreau să le văd ambițiile și planurile de dezvoltare și sunt convins că autoritățile din Republica Moldova le vor oferi sprijinul necesar pentru extinderea afacerilor. Acest lucru este în beneficiul ambelor state”, a declarat Niculescu.

Prim-ministrul a subliniat că relația specială dintre România și Republica Moldova se află în atenția noii echipe guvernamentale, care își propune să aprofundeze cooperarea bilaterală:

„Avem un nou guvern foarte deschis în aprofundarea acestei relații atât de speciale cu Republica Moldova și toți vor să construiască în relația noastră”, a concluzionat premierul României.

Subiectul unirii Republicii Moldova cu România a revenit în atenția publică din țara vecină pe fondul războiului din Ucraina și presiunilor exercitate de Rusia asupra Chișinăului, care au amplificat preocupările privind securitatea și viitorul țării, arată TVR Moldova.

La începutul anului 2026, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a declarat într-o discuție cu jurnaliștii britanici Rory Stewart și Alastair Campbell că ar vota în favoarea unirii dacă ar fi organizat un referendum în acest sens. Totodată, șefa statului a precizat că, în prezent, nu există o majoritate care să susțină reunificarea, în timp ce aderarea la Uniunea Europeană beneficiază de un sprijin mai larg și reprezintă obiectivul prioritar al autorităților de la Chișinău.

Și președintele României, Nicușor Dan, declara în 2025 că își dorește personal unirea cu Republica Moldova, însă a precizat că România nu va face niciun demers în această direcție atât timp cât cetățenii moldoveni susțin actuala formă de organizare a statului.

Poziția privind respectarea voinței cetățenilor Republicii Moldova a fost exprimată și de Parlamentul României într-o declarație adoptată la 27 martie 2018, cu ocazia centenarului Unirii Basarabiei cu România, amintește sursa citată. Documentul arată că orice proces de reunificare depinde de voința suverană a cetățenilor Republicii Moldova, iar România este pregătită să răspundă unei eventuale manifestări democratice în acest sens.

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