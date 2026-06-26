Maia Sandu o numește pe Diana Șoșoacă „un agent al Moscovei” și o acuză că urmărește să discrediteze ideea unirii Basarabiei cu România

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a criticat inițiativa legislativă privind unirea Republicii Moldova cu România, afirmând că demersul ar avea scopul de a discredita ideea de unire și că ar fi fost promovat de „un agent al Moscovei”.

Declarațiile vin în contextul proiectului depus în Parlamentul de la București de partidul S.O.S. România, condus de Diana Șoșoacă, proiect care a fost adoptat tacit de Camera Deputaților și transmis Senatului.

„Este un document propus de un agent al Moscovei şi scopul acestei acţiuni este să discrediteze ideea unirii, nu altceva. E ca şi cum eu m-aş duce mâine în Parlament cu o iniţiativă legislativă în care aş scrie că vrem ca Franţa să devină parte a Republicii Moldova. Guvernul rog să pună în aplicare. Nu aşa se face unirea, noi cu toţii înţelegem foarte bine”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului a fost întrebată și despre posibilitatea unui referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, răspunzând că nu vede un astfel de scenariu ca fiind apropiat în acest moment.

„Nu consider că Republica Moldova se află în prezent aproape de un asemenea scenariu”, a spus aceasta.

În același timp, președintele a făcut referire și la declarațiile anterioare din spațiul public privind ideea de unire, amintind poziții exprimate inclusiv de fostul președinte al Republicii Moldova Igor Dodon, care a acuzat anterior că astfel de inițiative ar reprezenta tentative de „anexare teritorială” și „expansionism”, susținând că autoritățile de la București ar urmări proceduri în acest sens.

Aceste afirmații au fost respinse în mod constant de oficiali de la București, care au subliniat că orice eventual proces de reunificare poate avea loc doar în baza voinței cetățenilor din Republica Moldova și prin mecanisme democratice.

Fostul preşedinte prorus al Republicii Moldova Igor Dodon afirma că autorităţile de la Bucureşti au admis iniţierea procedurilor „pentru a pregăti anexarea teritorială a Republicii Moldova, aşa-zisa Unire”. El adăuga că este de văzut reacţia autorităţilor de la Chişinău.

„Este regretabil că politicienii din România au lansat o astfel de politică imperialistă, care riscă să certe ambele ţări. Şi este ruşinos că politicienii de la conducerea Moldovei tac sau aprobă tacit expansionismul teritorial românesc”, susţinea el.