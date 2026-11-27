Compania Neuralink, fondată de Elon Musk, care dezvoltă implanturi cerebrale pentru controlarea dispozitivelor digitale, a anunțat miercuri, 25 noiembrie, că a primit aprobarea Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) pentru lansarea studiului LINK.

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„Am primit aprobarea FDA pentru lansarea LINK, primul studiu clinic esențial din SUA pentru o interfață creier-computer implantabilă”, a transmis compania într-un anunț publicat pe platforma X, deținută de Musk.

„Acest lucru se bazează pe activitatea noastră de până acum, în cadrul căreia am lucrat cu peste 30 de participanți la studiile Neuralink. Persoanele cu SLA ar putea fi eligibile.”

Potrivit Newsweek, studiul reprezintă o etapă mai avansată în eforturile Neuralink de a dezvolta un sistem implantabil care să le permită persoanelor cu paralizie să controleze dispozitive digitale folosind activitatea neuronală.

Compania nu a precizat câți participanți vor fi incluși în studiu, cât timp va dura acesta sau când ar putea fi finalizat.

În 2025, compania a anunțat că primul participant cu scleroză laterală amiotrofică (SLA), Bradford Smith, a reușit să tasteze și să comunice folosind doar semnalele transmise de creier.

Newsweek precizează că aprobarea FDA vizează doar desfășurarea studiului LINK, nu și comercializarea implantului Neuralink, care se află încă în faza experimentală. Rezultatele cercetării ar putea ajuta compania să obțină ulterior aprobarea pentru utilizarea pe scară mai largă a tehnologiei.

Sistemul Neuralink folosește implantul N1 și fire flexibile cu electrozi introduse în creier cu ajutorul robotului R1.

Un software interpretează semnalele neuronale și le transformă în comenzi pentru controlarea computerelor și a altor dispozitive digitale. Tehnologia le-ar putea permite persoanelor cu paralizie să folosească echipamente digitale fără comenzi fizice, însă nu vindecă SLA și nu restabilește mobilitatea, sensibilitatea sau vorbirea.

Neuralink a transmis că persoanele diagnosticate cu SLA ar putea fi eligibile pentru studiul LINK, însă nu a prezentat în anunțul său toate criteriile de includere și excludere.

Scleroza laterală amiotrofică (SLA) este o boală neurologică progresivă care provoacă slăbiciune musculară și paralizie. Persoanele diagnosticate nu sunt automat eligibile pentru studiul Neuralink, participarea depinzând de criteriile stabilite de companie.

Neuralink urmează să recruteze și să evalueze participanții pentru studiul LINK.

Rezultatele acestuia ar putea oferi dovezi privind siguranța și eficiența implantului și ar putea ajuta compania să obțină ulterior aprobarea FDA pentru comercializarea tehnologiei.