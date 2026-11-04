 Premierul de la Chișinău, despre Unirea Republicii Moldova cu România: „Nu poate fi retrogradată la un plan B” | adevarul.ro
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Premierul de la Chișinău, despre Unirea Republicii Moldova cu România: „Nu poate fi retrogradată la un plan B”

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Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a declarat că Unirea cu România este considerată uneori un „plan B” pentru Republica Moldova, însă deciziile privind viitorul țării „nu pot fi retrogradate la un plan B”.

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Foto: Facebook/Vasile Tofan

Avem foarte multe în comun cu România. Aceeași istorie, aceeași limbă, aceeași cultură, am fost cândva aceeași țară. România este, de departe, cel mai mare prieten al nostru și cred că relația noastră este mai mult decât strategică, dar cu adevărat frățească”, a declarat Vasile Tofan la Euronews Enlargement Summit 2026, potrivit Deschide.md.

Referitor la unirea cu România, premierul a spus că o asemenea decizie nu poate fi condiționată de succesul sau eșecul altor obiective strategice ale Republicii Moldova.

„Uneori, lumea spune că Unirea cu România este planul nostru B, dar eu cred că astfel de decizii fundamentale despre viitorul statalității nu pot fi retrogradate la un plan B”, a subliniat șeful Guvernului.

Premierul a reiterat că prioritatea Republicii Moldova rămâne integrarea europeană, care ar apropia cele două state în cadrul aceleiași comunități politice și economice.

„Planul nostru A este să ajungem în Uniunea Europeană și acolo să ne unim cu România, ca parte a unei Europe comune”, a declarat Vasile Tofan.

Cum vede Luca Niculescu unirea cu Republica Moldova

Premierul Luca Niculescu a declarat, în timpul vizitei la Chișinău, că o eventuală unire a Republicii Moldova cu România „se va întâmpla doar dacă și când cetățenii își vor dori”.

„Există multe legături între țările noastre și, evident, că este o dezbatere care există și care poate să existe și în unele contexte grele. Eu vă spun foarte clar că se va manifesta în momentul în care cetățenii din cele două state îl vor dori.

Deocamdată, noi vrem să apropiem România de Republica Moldova și Republica Moldova de Uniunea Europeană, să creăm punți și conexiuni între noi”, a afirmat Luca Niculescu.

Luca Niculescu a mai declarat, tot la Chișinău că toate domeniile de cooperare dintre cele două țări sunt prioritare, subliniind că aprofundarea relației bilaterale rămâne un obiectiv important al noului Guvern de la București.

Subiectul unirii Republicii Moldova cu România a revenit în atenția publică din țara vecină pe fondul războiului din Ucraina și presiunilor exercitate de Rusia asupra Chișinăului, care au amplificat preocupările privind securitatea și viitorul țării, arată TVR Moldova.

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