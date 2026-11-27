Producătorii auto Dacia și Ford, care cumulează aproximativ o treime din exporturile României, resimt tot mai puternic efectele prețurilor ridicate la energie, care cresc costurile de producție și afectează vânzările de automobile. Situația pune presiune pe industria auto și poate avea consecințe inclusiv asupra locurilor de muncă.

Uzina Dacia Foto: Renault România

Invitat la emisiunea PRO Verde, ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a susținut că soluția nu este acordarea de ajutoare directe marilor consumatori, ci reducerea prețului energiei. Oficialul a explicat că viitoarea „taxă Robin Hood” ar urma să încurajeze companiile energetice să reducă tarifele, potrivit Știrilor ProTV.

„În momentul în care anumiți furnizori care fac extraprofituri sunt taxați, le este mai util, mai comod și mai rentabil să lase prețul. Este mai ieftin să lași prețul mai jos decât să plătești taxa. Noi credem că vom avea scăderea prețului, ca urmare a acestei taxe Robin Hood”.

O altă măsură analizată de Guvern vizează contracte directe și pe termen lung între producătorii de energie și marii consumatori industriali. Autoritățile consideră că astfel companiile ar putea beneficia de prețuri mai stabile și mai mici, protejate de fluctuațiile pieței.

În paralel, Ministerul Energiei propune sprijinirea investițiilor în producția proprie de energie, prin finanțări europene pentru panouri fotovoltaice și sisteme de stocare.

Potrivit oficialului, sprijinul financiar poate fi direcționat doar către proiecte de investiții care îmbunătățesc eficiența energetică și reduc consumul, nu către compensarea directă a facturilor companiilor.

„Deci, nu ia nimeni 5 lei de la furnizorul X și dă 5 lei la consumatorul Y”.

Ministrul a precizat că finanțarea ar putea proveni din Fondul pentru Modernizare, însă a subliniat că toate aceste variante sunt încă în analiză și că Executivul nu a adoptat deocamdată o decizie finală.

Amintim că, în septembrie, Mihai Bordeanu, Managing Director al Dacia pentru Europa de Sud-Est, a avertizat în cadrul unei conferințe organizată de Confederația Concordia că România își pierde competitivitatea în industria auto, în condițiile în care prețul energiei s-a dublat în țara noastră față de perioada de dinaintea pandemiei.