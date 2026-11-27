O parte din veniturile colectate deja de România ar putea ajunge la bugetul UE, a explicat Nicușor Dan în contextul negocierilor privind viitorul buget european.

Nicușor Dan, președintele României Foto: Facebook/Nicușor Dan

Președintele României spune vineri că România trebuie să găsească un echilibru în cheltuirea banilor de la Uniunea Europeană. Altfel, țara noastră ar intra în ceea ce șeful statului numește un „cerc vicios”.

„Trebuie să găsim echilibrul astfel încât deficitul să rămână cel asumat cu Comisia Europeană și pe baza căruia agențiile de rating ne dau ratingul de țară, pentru că altfel intrăm în cercul vicios și o să fie mult mai rău economic pentru toți”, a mai precizat Dan.

Totuși, Nicușor Dan spune că discuțiile dintre șefii de state europene nu s-au axat pe cheltuieli, ci pe venituri.

Aceștia nu au reușit să ajungă la un acord.

Nicușor Dan a explicat că noile surse de venit discutate pentru viitorul buget al Uniunii Europene ar putea include transferul unei părți din sumele colectate deja de statele membre. În cazul mecanismului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, șeful statului susține că acesta nu ar aduce costuri suplimentare pentru consumatorii români.

Declarațiile au fost făcut în contextul discuțiilor grupului „Prietenii Coeziunii”, care reunește 17 state membre. Potrivit președintelui, căutarea unor noi resurse europene pornește de la diferența dintre contribuțiile pe care statele net contributoare sunt dispuse să le plătească și nivelul de finanțare dorit pentru bugetul UE.

„Există o diferență între cât vor să plătească țările net contributoare și cât ne dorim cu toții să fie bugetul. Și atunci, soluția a fost așa-numitele noi resurse, care sunt, în linii mari, niște taxe europene”, a declarat Nicușor Dan.

De ce spune președintele că electrocasnicele nu s-ar scumpi

Referindu-se la taxa pentru deșeuri și produse electrocasnice, Nicușor Dan a afirmat că aceasta există deja în România. Discuțiile vizează, potrivit explicațiilor sale, direcționarea către bugetul european a unei părți din încasări, în locul unor contribuții din bugetul național.

Șeful statului a explicat că vânzătorii de electrocasnice ar trebui să asigure, prin rețelele proprii, reciclarea unei mari părți a produselor, inclusiv prin preluarea aparatelor vechi la cumpărarea unora noi. În situațiile în care aceste sisteme nu funcționează, comercianții sunt taxați de stat, iar costurile sunt deja reflectate în prețurile plătite de cumpărători, a susținut el.

„Nu înseamnă o scumpire a acestor produse […] adaosul de preț este deja în prețul pe care românii îl plătesc”, a subliniat Nicușor Dan.

O parte din accizele pe tutun ar putea merge la bugetul UE

Un mecanism asemănător este discutat și pentru veniturile din tutun. Potrivit președintelui, propunerea presupune transferarea către bugetul Uniunii a unei părți din accizele pe care România le colectează deja.

„E vorba ca din acciza pe tutun, pe care statul român o colectează deja, o parte din acești bani să se ducă către bugetul Uniunii”, a declarat acesta.

Taxa pentru companiile de tehnologie, în discuție

În privința unei taxe digitale care ar viza companiile de tehnologie, Nicușor Dan a precizat că nu cunoaște toate detaliile negocierilor. El a afirmat însă că există o susținere largă în rândul statelor europene pentru o asemenea măsură.

„Am constatat că, în linii mari, țările europene doresc instituirea acestei taxe care să fie o taxă pe companii de tehnologie”, a afirmat președintele.

Potrivit explicațiilor sale, noile resurse ar urma să contribuie la acoperirea diferenței dintre veniturile disponibile și finanțarea dorită pentru viitorul buget european, fără solicitarea unor contribuții suplimentare direct din bugetele naționale. Mecanismele descrise fac obiectul negocierilor privind viitorul buget al Uniunii Europene.