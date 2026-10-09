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Maia Sandu despre unirea cu România: "Mai multă securitate"

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Președinta Maia Sandu a reluat în declarații de presă pe marginea Moldova Security Forum 2026 tema unirii cu România. Ea susține unirea și crede că un asemenea scenariu ar oferi R. Moldova un nivel sporit de securitate.

Maia Sandu a vorbit de mai multe ori despre posibilitatea unirii Republicii Moldova cu România
Maia Sandu a vorbit de mai multe ori despre posibilitatea unirii Republicii Moldova cu România Foto: Aurel Obreja/AP Photo/dpa/picture alliance

Declarațiile președintei Republicii Moldova au fost făcute la Chișinău pe marginea Moldova Security Forum 2026.

Maia Sandu a precizat că decizia privind unirea este o "decizie mare, care poate fi luată doar de un număr mare al cetățenilor noștri".

Ea a arătat că dezbaterea privind reunificarea celor două state există încă de la proclamarea independenței Republicii Moldova și că o parte importantă a populației ar susține această variantă.

Maia Sandu a mai declarat că autoritățile de la Chișinău observă încercările Rusiei de intimidare în alte state din regiune și a subliniat că vulnerabilitatea cea mai mare a țării sale este spațiul aerian, pe care încearcă să o rezolve prin prioritizarea investițiilor și prin parteneriate cu țările prietene.

Spațiul aerian, principala vulnerabilitate a R. Moldova

La întrebarea reporterei DW privind un eventual ajutor cu avioane de luptă din partea României, președinta Republicii Moldova a răspuns că se discută și se face schimb de informații atât cu România, cât și cu autoritățile din Ucraina.

Ea a dat exemplu monitorizarea spațiului aerian de către cele trei țări în cazul incursiunilor dronelor rusești, cu luarea deciziilor privind eventuala doborâre a dronelor. Maia Sandu a atras atenția că densitatea localităților din Republica Moldova, aflate la distanțe mici una de alta, reprezintă un factor suplimentar de pericol care trebuie luat în seamă atunci când se discută despre doborârea unei drone - pentru a se asigura că se evită pagube la sol prin doborârea dronei.

Președinta de la Chișinău a mai spus că neutralitatea înscrisă în Constituția țării înseamnă că aceasta nu poate conta pe sprijinul altor state și că trebuie să se descurce singură prin investiții în apărare. 

Ovidiu Suciu - DW

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