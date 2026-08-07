 Maia Sandu critică vizita delegației talibane în Republica Moldova: „Este rușinos”. Funcționarii, acuzați că nu s-au documentat | adevarul.ro
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Maia Sandu critică vizita delegației talibane în Republica Moldova: „Este rușinos”. Funcționarii, acuzați că nu s-au documentat

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Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a calificat drept „rușinoasă” vizita la Chișinău a unei delegații a Ministerului Agriculturii din Afganistan, aflat sub controlul talibanilor, și a criticat instituțiile statului pentru lipsa de coordonare și documentare. Șefa statului spune că mai mulți funcționari ar fi tratat solicitarea ca pe una susținută la nivel guvernamental, deși Republica Moldova nu recunoaște regimul taliban.

Maia Sandu vorbește despre breșe de comunicare FOTO Presedinte.md.
Maia Sandu vorbește despre breșe de comunicare FOTO Presedinte.md.

Controversa a izbucnit după ce Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova a confirmat, pe 3 august, prezența la Chișinău a unei delegații a Ministerului Agriculturii din Afganistan.

MAE moldovean a precizat că membrii delegației au primit vize de intrare în țară în contextul unor discuții privind posibile exporturi cu caracter umanitar către Afganistan și că autoritățile moldovenești nu urmau să aibă întâlniri oficiale cu aceștia.

Maia Sandu a criticat, la Jurnal TV, incidentul. Președinta a afirmat că solicitarea privind vizita delegației afgane a fost tratată ca fiind susținută la nivel guvernamental, iar unele instituții nu au verificat suplimentar oportunitatea acesteia.

„Din informațiile pe care le am la moment, un secretar de stat de la Ministerul Agriculturii nu s-a documentat care este politica statului Republica Moldova în raport cu regimul din Afganistan. Și asta este un lucru ciudat. Pe de altă parte, niște funcționari de la Ministerul de Externe, în momentul în care a venit o solicitare oficială de la alt minister, chiar dacă procedurile nu le cereau să consulte, și-au imaginat că această solicitare mai ciudată totuși este susținută, confirmată de un om cu demnitate publică, de un secretar de stat. Este rușinos că funcționarii sau oameni cu funcții destul de înalte în stat nu se documentează despre care este politica țării în raport cu o țară sau alta”, a afirmat șefa statului, citată de NewsMaker.md.

Lidera de la Chișinău a precizat că, în prezent, nu există informații suplimentare care să indice alte circumstanțe ale incidentului.

„Dar dacă vor exista informații suplimentare la un moment, atunci o să discutăm. Pentru moment toată lumea trebuie să fie sancționată ca asemenea incidente să nu se repete. Cel puțin asta am auzit de la guvern că vor fi sancționați disciplinar”, a mai spus Maia Sandu.

Vasile Șarban, secretarul de stat al Ministerului Agriculturii, a explicat că vizita a fost inițiată la solicitarea unui agent economic din Republica Moldova interesat de extinderea exporturilor pe piața afgană.

Guvernul de la Chișinău a reiterat că Republica Moldova nu recunoaște regimul taliban și respectă toate regimurile internaționale de sancțiuni. Autoritățile au anunțat o anchetă privind circumstanțele în care au fost emise invitațiile și vizele de intrare, urmând să fie dispuse măsurile necesare.

Premierul Vasile Tofan a calificat anterior situația drept „jenantă și inacceptabilă” și a anunțat revizuirea procedurilor de consultare între instituțiile statului, inclusiv cu Serviciul de Informații și Securitate.

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