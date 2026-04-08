China, mediator pentru tensiunile din Asia de Sud. Afganistanul și Pakistanul promit să evite escaladarea

Ministerul de Externe al administrației talibane de la Kabul a anunțat miercuri că discuțiile purtate cu Pakistanul, în orașul chinez Urumqi, s-au încheiat „într-o atmosferă constructivă”, fără a fi prezentate însă rezultate concrete privind un posibil acord durabil.

Potrivit purtătorului de cuvânt Abdul Qahar Balkhi, delegațiile au avut „discuții cuprinzătoare” despre relațiile bilaterale, securitate și stabilitatea regională, , relatează EFE, citată de Agerpres.

Negocierile au fost organizate și mediate de China, iar Kabulul a transmis mulțumiri Beijingului pentru implicare și sprijin.

Afganistanul și-a exprimat recunoştinţa faţă de China

Talibanii și-au a exprimat speranța că dialogul va contribui la consolidarea încrederii și la o cooperare mai eficientă între cele două state, potrivit mesajul oficial, care însănu a menționat niciun progres imediat.

„Emiratul Islamic al Afganistanului îşi exprimă recunoştinţa faţă de Republica Populară Chineză pentru bunăvoinţa şi ospitalitatea sa", a declarat Balkhi.

De la Beijing, reacția a fost ceva mai detaliată. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a declarat că părțile au convenit să continue dialogul și au identificat teme prioritare, subliniind că „terorismul rămâne problema centrală” care afectează relațiile dintre Afganistan și Pakistan. Ambele guverne au transmis că nu vor lua măsuri care ar putea escalada situația.

Tensiunile dintre cele două țări au crescut la finalul lunii februarie, în urma bombardamentelor și atacuri transfrontaliere soldate cu zeci de victime, inclusiv civili.

În centrul conflictului se află Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), grup insurgent pakistanez apropiat ideologic de talibanii afgani. Islamabadul acuză Kabulul că oferă adăpost membrilor TTP, acuzație respinsă constant de autoritățile afgane, care pun violențele pe seama problemelor interne de securitate ale Pakistanului.