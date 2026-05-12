Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
UE va invita oficiali talibani la Bruxelles pentru discuții despre migrație

Comisia Europeană intenționează să invite la Bruxelles o delegație de oficiali talibani pentru discuții privind trimiterea migranților înapoi în Afganistan, a confirmat instituția.

Reuniunea de la Oslo între talibani și diplomați occidentali pe tema crizei umanitare FOTO EPA-EFE
Surse apropiate dosarului spun că o scrisoare va fi trimisă „iminent” către Kabul pentru stabilirea unei date a întâlnirii, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Vizita, coordonată împreună cu Suedia, ar urma să continue dialogul început în cadrul a două deplasări anterioare ale unor oficiali europeni în Afganistan.

Obiectivul este de a „continua aceste discuții” la „nivel tehnic” la Bruxelles, a explicat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

„Soluții diplomatice şi practice”  

Deocamdată, nu a fost stabilită o dată exactă.

Aproximativ douăzeci de state membre caută soluții pentru returnarea migranților afgani și în special a celor condamnați penal. Într-o scrisoare trimisă în octombrie, mai multe guverne au cerut Bruxellesului „soluții diplomatice şi practice” pentru a avansa în acest proces. În acest context, în ianuarie 2026, o delegație europeană a efectuat o vizită la Kabul iar UE și Suedia pregătesc „o reuniune de follow-up” la Bruxelles.

Demersul ridică însă unele întrebări sensibile, întrucât implică dialog cu autoritățile talibane, pe care Uniunea Europeană nu le recunoaște oficial. Ca să poată intra în Belgia, membrii delegației ar avea nevoie de excepții speciale, pe care autoritățile belgiene ar fi dispuse, în principiu, să le acorde.

Situația este complicată și de contextul umanitar din Afganistan, acolo unde peste cinci milioane de persoane s-au întors din Iran și Pakistan din 2023, majoritatea în condiții de sărăcie extremă. În 2025, afganii au rămas cea mai numeroasă naționalitate în rândul solicitanților de azil din UE.

Unele state membre au început deja să acționeze unilateral. Germania a efectuat, începând din 2024, expulzări în masă ale unor afgani condamnați, folosind zboruri charter facilitate de Qatar. Austria a găzduit la rândul ei o delegație talibană la Viena în septembrie 2025. Belgia și Suedia analizează acum posibilitatea de a urma aceste exemple.

ONG-urile și partidele de stânga critică dur aceste inițiative. Lisa Owen, de la Comitetul Internațional de Salvare, avertizează că „trimiterea afganilor înapoi într-o ţară în care aproape jumătate din populație nu se poate hrăni singură nu este o politică de migraţie, ci este o decizie care ar putea costa vieţi”. Alte organizații se tem că întâlnirea de la Bruxelles ar putea permite talibanilor să identifice persoane pe care le-ar dori repatriate, punându-le în pericol.

Surse diplomatice afirmă însă că scopul principal al discuțiilor este rezolvarea unor chestiuni tehnice, precum emiterea de pașapoarte pentru afganii ale căror ambasade din Europa nu sunt recunoscute de regimul taliban.

În precedentele vizite la Kabul, oficialii europeni s-au interesat inclusiv de capacitatea aeroportului și de alte detalii logistice.

