Ilan Șor, trimis din nou în judecată. Procurorii din Chișinăul îl acuză de delapidarea a 100 de milioane de dolari

Procuratura Anticorupție din Republica Moldova l-a trimis în judecată pe Ilan Șor într-un nou dosar privind frauda de la Banca de Economii. Procurorii îl acuză că ar fi organizat o schemă prin care ar fi fost delapidați 100 de milioane de dolari din activele instituției bancare.

Ancheta a fost finalizată, iar dosarul a fost înaintat instanței pentru judecarea pe fond. Ilan Șor este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, faptă care, potrivit procurorilor, ar fi fost comisă de un grup criminal organizat și ar fi produs prejudicii în proporții deosebit de mari, a transmis instituția printr-un comunicat.

Conform probelor administrate de Procuratura Anticorupție împreună cu Centrul Național Anticorupție, Șor, în perioada în care ocupa funcția de președinte al Consiliului de Administrație al SA „Banca de Economii”, între iulie 2013 și septembrie 2014, ar fi coordonat un grup care a pus la punct și a implementat un mecanism de delapidare a 100 de milioane de dolari din activele băncii.

Anchetatorii susțin că acesta ar fi exercitat controlul de facto asupra mai multor instituții financiar-bancare prin intermediul unor persoane interpuse și ar fi influențat adoptarea unor decizii administrative, juridice și financiare necesare punerii în aplicare a planului infracțional. Potrivit procurorilor, schema ar fi permis transferarea și folosirea fondurilor Băncii de Economii în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin utilizarea unor documente false.

În rechizitoriu, procurorii îl acuză pe Ilan Șor că a participat, împreună cu alte persoane, la delapidarea celor 100 de milioane de dolari din patrimoniul Băncii de Economii.

Procuratura Anticorupție amintește că, la 17 iunie 2026, Judecătoria Chișinău a dispus, în lipsa lui Ilan Șor, arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, după admiterea solicitării formulate de procurorul de caz.

Potrivit instituției, pentru infracțiunea reținută în sarcina sa, legea prevede o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între opt și 15 ani.

Procurorii precizează că trimiterea în judecată reprezintă o etapă a procesului penal și nu înlătură prezumția de nevinovăție, persoana acuzată fiind considerată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.