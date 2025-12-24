search
Miercuri, 24 Decembrie 2025
Adevărul
Dezvăluiri din dosarele Epstein: cine este „A”, bărbatul care cerea „prietene noi nepotrivite”

0
0
Publicat:

Un schimb de e-mailuri apărut în cel mai recent val de documente din dosarele Epstein sugerează că o persoană care semna cu inițiala „A” ar putea fi fostul duce de York, Andrew Mountbatten-Windsor. Mesajele, publicate de Departamentul de Justiție al SUA, conțin referiri explicite la găsirea unor „prietene nepotrivite” și la episoade din viața fostului prinț care coincid cu informații cunoscute public. 

71535715 12136305 Prince Andrew has admitted to being friends with Epstein for mor a 6 1685452322718 jpg

În ultimul set de documente din dosarele Epstein apare un schimb de e-mailuri între Ghislaine Maxwell, partenera infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein, și o persoană care semnează cu „A”. Adresa de e-mail a acesteia este salvată sub numele „Omul invizibil”. Potrivit ABC News, există suspiciuni serioase că „A” ar fi fostul prinț Andrew, deși postul american precizează că nu a putut confirma oficial identitatea acestuia.

Cu toate acestea, mai multe detalii din mesaje par să indice că este vorba despre Andrew Mountbatten-Windsor, fostul duce de York, care între timp a fost decăzut din titlurile nobiliare în urma scandalului Epstein. 

„Prietene noi nepotrivite”

Într-un mesaj datat august 2001, „A” îi scrie lui Maxwell că se află „la tabăra de vară Balmoral pentru familia regală” și o întreabă dacă i-a găsit „niște prietene noi nepotrivite”. Potrivit relatărilor din presa vremii, Andrew se afla într-adevăr la Balmoral în acel moment, potrivit News.ro.

Două zile mai târziu, Maxwell îi răspunde: „Îmi pare rău să te dezamăgesc, dar adevărul trebuie spus. Am reușit să găsesc doar prietene potrivite, mesaj pe care îl semnează „Pupici. G”.

Moartea valetului și plecarea din Marina Regală

Un alt e-mail pare să-l lege și mai clar pe „A” de fostul prinț. În mesaj, acesta îi spune lui Maxwell că valetul său a murit și că tocmai a părăsit „RN”, o referire aparentă la Marina Regală.

„Probabil că nu știi, dar joi mi-am pierdut valetul. A murit în somn. Era cu mine de când aveam 2 ani”, se arată în mesajul trimis de „A”.

Acesta continuă: Sunt puțin dezechilibrat, deoarece nu numai că biroul meu a fost restructurat, dar am părăsit Marina Regală și acum întreaga mea viață este un haos, pentru că nu am pe nimeni care să aibă grijă de mine. El era un adevărat stâlp de sprijin și aproape un membru al familiei. Dacă ai vreo idee bună despre cum să-mi revin, ți-aș fi recunoscător pentru sfaturi”.

Mesajul se încheie cu: „Ne vedem foarte curând… Sper că vei veni”, fiind semnat „A, xxx”. Potrivit The Guardian, Andrew a părăsit Marina Regală în iulie 2001, iar presa britanică relata atunci că valetul său murise.

Referiri la fete și o călătorie în Peru

Un al treilea mesaj, făcut public marți de Departamentul de Justiție al SUA, o arată pe Maxwell transmițându-i lui „A” un mesaj primit de la o altă persoană, în care este menționată o posibilă călătorie în Peru la începutul anului 2002. Mesajul include din nou o referire la găsirea de fete.

Mă îndoiesc că va găsi pe cineva aici, dar putem încerca”, scrie contactul peruan, sugerând și alte activități, precum schi nautic sau călărie pe plajă.

Răspunsul lui „A” este:Mi-ar plăcea să le fac pe toate, dar mă tem că nu va fi suficient timp! În ceea ce privește fetele, las asta în întregime în seama ta” și a contactului peruan.

Potrivit ABC News, Andrew a efectuat într-adevăr o vizită oficială în Peru în martie 2002.

Reacția Palatului Regal

ABC News a solicitat un punct de vedere Palatului Regal, care a precizat anterior că nu îl mai reprezintă pe Andrew. Palatul a refuzat să comenteze direct conținutul mesajelor, dar a făcut trimitere la declarația publicată în momentul în care fostului prinț i-au fost retrase titlurile nobiliare: „Gândurile și simpatia profundă ale regelui și ale reginei au fost și vor rămâne alături de victimele și supraviețuitorii oricărei forme de abuz”.

