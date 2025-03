Ilie Bolojan, întrevedere cu șeful Parlamentului de la Chișinău. Discuții despre provocările de securitate

Aflat la Chișinău, președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a avut o întrevedere cu președintele Parlamentului Moldovei, Igor Grosu, cei doi oficiali discutând, inclusiv despre provocările de securitate din regiune.

,,Am avut o discuție importantă la Chișinău cu Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, despre provocările de securitate din regiune. România va rămâne alături de Republica Moldova, sprijinind parcursul său european, singura cale spre un viitor sigur și prosper”, a notat președintele interimar al României, Ilie Boljan, pe Facebook după întrevederea cu președintele Parlamentului moldovean, Igor Grosu.

Moldova rezistă datorită României

Pe lângă provocările de securitate, cei doi oficiali au vorbit despre progresele înregistrate de Republica Moldova în parcursul european, ajutorul oferit de Chișinău sau București, proiectele comune ale celor două state, precum construcția podurilor Costești – Stânca, Leova – Bumbăta, Leca – Fălciu, Bărboieni – Răducăneni, sau liniile de electricitate Bălți – Suceava, sau Gutinaș – Strășeni.

„Aceasta înseamnă să ai parteneri de încredere și am simțit-o pe deplin și în această iarnă, când am fost martori cum un stat agresor a încercat să provoace la noi în țară o criză umanitară, care, mai apoi, să escaladeze în una de securitate, dar, și de această dată, Moldova a rezistat. Noi am rezistat, din nou, datorită României și Uniunii Europene – avem lumină, avem gaze și avem pace”, a afirmat Igor Grosu.

Președintele Parlamentului moldovean a mai afirmat că atât Republica Moldova, cât și România sunt ținta atacurilor hibride, propagandei agresive sau șantajului energetic.

„Aceste acțiuni au scopul să ne dezbine și să ne întoarcă din calea noastră de a fi parte a unei familii europene. Dar noi nu vom lăsa ca inamicii să-și ducă planurile la bun sfârșit, vom lupta pentru adevăr și vom demonstra prin acțiuni că suntem puternici și de neînvins”, a adăugat președintele Parlamentului moldovean, Igor Grosu.

În contextul în care în acest an atât în România, cât și în Republica Moldova vor fi alegeri, Igor Grosu a adăugat că: „Avem responsabilitate comună să ne apărăm votul și viitorul. De aceste scrutine electorale depinde continuitatea drumului nostru. De aceea, să păstrăm pacea, să fim o regiune sigură, să muncim pentru o viață mai bună și doar sub steagul Uniunii Europene, uniți, vom fi puternici”.

Întrevedere cu Maia Sandu

În data 1 martie, Ilie Bolojan întreprinde prima vizită în Republica Moldova după preluarea mandatului de președinte interimar al României.

În prima parte a zilei, oficialul român a avut o întrevedere cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Ilie Bolojan a afirmat că Republica Moldova nu este singură în fața provocărilor în contextul războiului de la granița, subliniind că Bucureștiul susține o reglementare cuprinzătoare, pașnică și durabilă a conflictului transnistrean și fără afectarea viitorului său pro-european.

,,Am urmărit cu atenție eforturile făcute în ultimii ani de Republica Moldova pe calea integrării europene. Aceste eforturi au primit recunoaștere clară odată cu negocierea pentru aderare. A fost un obiectiv strategic și pentru România și am contribuit cu toate capacitățile noastre la atingerea acestuia. Acum se deschide în fața dumneavoastră o perioadă extrem de importantă, o oportunitate istorică, accelerarea proiectului european care este cadrul cel mai potrivit al modernizării și dezvoltării de ansamblu în beneficiul direct al cetățenilor. Vă asigur că România vă va fi alături. Integrarea europeană este singura opțiune care poate aduce răspunsuri durabile la problemele Republicii Moldova. Vorbim pe fond despre promovarea reformelor în spirit european, de modernizarea în ansamblu a societății și economiei, aspecte ce răspund în cel mai înalt grad așteptărilor cetățenilor. Știm din propria experiență cât de greu este acest drum, dar știm la fel de bine că aceasta este singura cale care poate duce la un viitor demn, liber și prosper alături de familia europeană. Punctul final al acestui proces este o integrare sustenabilă în Uniunea Europeană. Vom susține pe lângă partenerii europeni intensificarea sprijinului pe toate palierele financiar, expertiză și proiecte pentru atingerea acestui obiectiv”, a afirmat președintele interimar al României.