Administrația Națională „Apele Române”, după recentul atac cibernetic: „Situația este sub control. Aplicația de dispecerat a fost relocată”

Administrația Națională „Apele Române” informează că, în urma incidentelor recente care au afectat o parte dintre sistemele informatice, au fost inițiate și se află în desfășurare măsuri tehnice clare și etapizate pentru restabilirea completă, sigură și controlată a activităților instituției. În prezent, situația este sub control, precizează compania, într-un comunicat transmis miercuri, 23 decembrie.

Activitățile esențiale ale ANAR continuă fără a fi afectată monitorizarea resurselor de apă sau funcționarea infrastructurii hidrotehnice, a transmis ANAR.

Deocamdată, fost finalizată refacerea conturilor de utilizator, ceea ce permite reluarea accesului securizat al angajaților la sistemele informatice necesare desfășurării activității curente.

„Aplicația de dispecerat a fost relocată și pusă în funcțiune într-un mediu informatic securizat”

Serviciul de e-mail se află în curs de refacere și stabilizare. Echipele tehnice lucrează pentru restabilirea completă a funcționării acestuia pentru toți utilizatorii, în cel mai scurt timp posibil.

„Pentru asigurarea continuității activităților critice de monitorizare și coordonare, aplicația de dispecerat – esențială pentru supravegherea situațiilor hidrologice – a fost relocată și pusă în funcțiune într-un mediu informatic securizat. Aceasta este deja utilizată de personalul intern, fără sincope operaționale”, se mai arată în comunicat.

În paralel, sunt în desfășurare lucrări tehnice pentru repunerea în funcțiune a aplicației financiare, urmând ca etapele de reluare a utilizării acesteia să fie comunicate public în perioada următoare.

Totodată, se lucrează la refacerea și securizarea site-ului www.rowater.ro, astfel încât acesta să poată fi repus în funcțiune în condiții de siguranță și stabilitate.

„Administrația Națională Apele Române tratează aceste acțiuni cu prioritate maximă, în colaborare cu autoritățile responsabile ale statului, pentru a asigura protecția sistemelor informatice și continuitatea activităților instituționale. Stadiul lucrărilor va fi comunicat periodic, pe măsură ce fiecare etapă este finalizată”, se mai arată în comunicat.

Funcționarea infrastructurii hidrotehnice și activitatea de prognoză și apărare împotriva inundațiilor nu au fost afectate de acest incident.

Amintim că Administrația Naționale Apele Române a fost sâmbătă, 20 decembrie, ţinta unui atac cibernetic de tip ransomware care a vizat infrastructura IT a majorității administrațiilor bazinale din țară.

„Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a fost notificat în data de 20 decembrie 2025 cu privire la un atac cibernetic de tip ransomware asupra mai multor stații de lucru și servere care aparțin Administrației Naționale Apele Române și a unui număr de 10 (din 11) administrații bazinale de apă din țară, inclusiv Oradea, Cluj, Iași, Siret, Buzău. Din pricina acestui incident cibernetic, aproximativ 1.000 sisteme IT&C au fost compromise, inclusiv servere de aplicații de tip Geographical Information System (GIS), servere de baze de date, stații de lucru Windows, servere Windows Server, servere de e-mail/web și Domain Name Servers (DNS)”, transmitea, atunci, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).