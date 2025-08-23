Ilie Bolojan, prima vizită la Chișinău în calitate de premier: discuții cu Maia Sandu şi Dorin Recean

Ilie Bolojan efectuează sâmbătă prima vizită la Chişinău în calitate de premier, cu întrevederi programate cu Maia Sandu şi Dorin Recean, dar şi participări la evenimente publice în raionul Ialoveni.

În cadrul discuţiilor, Bolojan va reconfirma caracterul special al relaţiei bilaterale şi sprijinul României faţă de parcurul european al Republicii Moldova, potrivit News.ro.

Programul vizitei

Primul moment al vizitei lui Bolojan la Chişinău, prima în calitate de prim-ministru, este reprezentat de primirea de către omologul său din Republica Moldova, Dorin Recean, cu care va avea convorbiri, urmate de declaraţii de presă comune la 10.45.

Bolojan are programată participarea la Festivalul Tezaur Naţional 2025, împreună cu prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, în satul Horeşti, raionul Ialoveni. În acelaşi raion, la Casa de Cultură din satul Bardar, Ilie Bolojan şi Dorin Recean vor avea la o întâlnire cu cetăţenii din regiune.

Ultimul moment al vizitei este întâlnirea premierului Ilie Bolojan cu preşedintele Republicii Moldova, la ora 16.00.

Temele de pe agenda bilaterală

Potrivit Guvernului, discuţiile cu oficiaii de la Chişinău se vor concentra asupra principalelor teme şi proiecte de cooperare aflate pe agenda bilaterală, inclusiv proiectele finanţate de către România prin intermediul fondurilor nerambursabile, precum şi aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova.

”În acest context, Prim-Ministrul Ilie Bolojan va reconfirma caracterul special al relaţiei bilaterale, bazate pe o prietenie sinceră şi o istorie comună, precum şi sprijinul ferm al României pentru avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a transmis Executivul.

În data de 1 martie, Ilie Bolojan a fost la Chișinău, unde oficialul român a avut întrevederi cu premierul moldovean, Dorin Recean, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, precum și președintele Parlamentului, Igor Grosu. La vremea respectivă, Ilie Bolojan ocupa funcția de președinte interimar al României.