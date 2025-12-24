search
Premierul Bolojan anunță cheltuieli mai mici și deficit în scădere după adoptarea „ordonanței trenuleț”

Publicat:
Ultima actualizare:

Guvernul României a adoptat marți seară Ordonanța de Urgență pentru completarea unor măsuri fiscal-bugetare, cunoscută drept „Ordonanța trenuleț”. Premierul Ilie Bolojan susține că datele arată o scădere a cheltuielilor statului și o reducere a deficitului, în timp ce actul normativ este esențial pentru stabilitatea bugetară până la aprobarea bugetului pe 2026.

Premierul Ilie Bolojan spune că datele financiare arată o scădere a deficitului FOTO: Gov.ro
Premierul Ilie Bolojan spune că datele financiare arată o scădere a deficitului FOTO: Gov.ro

Guvernul României a aprobat marți seară Ordonanța de Urgență privind completarea unor măsuri fiscal-bugetare, document care asigură funcționarea statului până la adoptarea bugetului pentru anul 2026 și oferă predictibilitate mediului economic.

Potrivit premierului Ilie Bolojan, datele recente indică o evoluție mai bună a finanțelor publice. „Datele arată că statul cheltuiește mai puțin decât anul trecut. Deficitul în luna noiembrie a ajuns la 6,4%, față de 7,15% în 2024, adică aproximativ 121 de miliarde de lei față de 125 de miliarde anul trecut. Practic, statul a economisit 4 miliarde de lei și se menține pe traiectoria stabilită, cu un obiectiv de deficit pentru 2026 între 6% și 6,5%”, a transmis premierul într-o postare pe Facebook.

Ilie Bolojan a subliniat că „gestionăm bugetul în mod responsabil”, precizând că ordonanța este necesară „pentru asigurarea stabilității bugetare și pentru funcționarea statului până la aprobarea bugetului pentru anul 2026”.

Reduceri de cheltuieli și reguli mai stricte pentru sectorul public

Actul normativ prevede un set de măsuri menite să reducă presiunea asupra bugetului. Printre acestea se numără diminuarea cu 10% a sumelor alocate partidelor politice și organizațiilor minorităților naționale, amânarea unor măsuri care ar fi generat creșteri suplimentare de cheltuieli în domeniul asistenței sociale, precum și introducerea unor reguli mai stricte de control al cheltuielilor și de responsabilitate financiară pentru întreprinderile publice.

Măsuri pentru relansarea economică și stimularea investițiilor

Guvernul mizează și pe măsuri de stimulare a economiei. Ordonanța prevede reducerea impozitului pe cifra de afaceri de la 1% la 0,5% în anul 2026, urmând ca din 2027 acesta să fie eliminat și înlocuit cu taxarea cheltuielilor sensibile și a afiliaților. De asemenea, se instituie o cotă unică de 1% pentru microîntreprinderile cu venituri de până la 100.000 de euro și se elimină, din 2027, taxa pe construcții, cunoscută drept „taxa pe stâlp”.

În același timp, construcțiile agricole precum solariile, serele, silozurile sau ciupercăriile vor fi scutite integral de impozit în anul 2026.

Executivul anunță și clarificarea și extinderea utilizării sistemului e-Factura, inclusiv pentru persoanele fizice, alături de simplificarea mecanismelor sistemului electronic de administrare a TVA în România.

Sprijin pentru persoanele vulnerabile și pentru autoritățile locale

Ordonanța menține scutirea de taxe pentru 300 de lei din salariul minim până la 1 iulie 2026 și prelungește acordarea voucherelor de energie de 50 de lei pe lună și în anul 2026. Totodată, sunt păstrate criteriile actuale pentru consumatorii vulnerabili și este asigurată continuitatea Programului național „Masă sănătoasă” în școli.

Pentru autoritățile publice locale, Guvernul prevede acordarea de împrumuturi din Trezorerie în valoare de 500 de milioane de lei pentru cofinanțarea proiectelor din PNRR, un fond de 200 de milioane de lei destinat sprijinirii sistemelor de termoficare, precum și măsuri tranzitorii care să permită funcționarea administrațiilor locale până la adoptarea bugetului pe 2026.

Combaterea evaziunii și prioritizarea investițiilor

Executivul a mai decis centralizarea autorizării operatorilor din domeniul produselor accizabile la nivelul ANAF, reintroducerea comisiei de autorizare pentru evaluarea riscurilor și introducerea garanțiilor financiare pentru importatorii și distribuitorii de produse energetice.

În paralel, a fost adoptată o ordonanță care stabilește criterii de prioritizare a investițiilor finanțate în anul 2026. Potrivit premierului, Ministerul Dezvoltării intră în anul 2026 fără datorii, „cu toate facturile achitate la zi”.

Prin aceste măsuri, Guvernul asigură un buget echilibrat în 2026, sprijină investițiile și creșterea economică și protejează stabilitatea fiscală”, a concluzionat Ilie Bolojan.

Regele Thailandei și Regina Thailandei în vizită la Regele Jigme Khesar al Bhutanului și Regina Jetsun Pema a Bhutanului FOTO Casa Regală a Bhutanului (1) jpg
Unic și de neimaginat! Ce a putut face Regele Thailandei în fața cuplului regal din Bhutan?
okmagazine.ro
Keira Knightley foto profimedia 0969598416 jpg
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
