Premierul României, Ilie Bolojan, merge în Republica Moldova SURSE

Premierul Ilie Bolojan va efectua în curând o vizită în Republica Moldova, potrivit surselor ,,Adevărul”. Aceasta este a doua vizită din acest an, după cea din luna martie, când Ilie Bolojan deținea funcția de președinte interimar al României.

În data de 1 martie, Ilie Bolojan a mers la Chișinău, vizita fiind prima după preluarea mandatului de președinte interimar al României.

Oficialul român a avut întrevederi cu premierul Dorin Recean, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, precum și președintele Parlamentului, Igor Grosu.

Bucureștiul, alături de Chișinău

Ilie Bolojan a afirmat că Republica Moldova nu este singură în fața provocărilor în contextul războiului de la granița, subliniind că Bucureștiul susține o reglementare cuprinzătoare, pașnică și durabilă a conflictului transnistrean și fără afectarea viitorului său pro-european.

,,Am urmărit cu atenție eforturile făcute în ultimii ani de Republica Moldova pe calea integrării europene. Aceste eforturi au primit recunoaștere clară odată cu negocierea pentru aderare. A fost un obiectiv strategic și pentru România și am contribuit cu toate capacitățile noastre la atingerea acestuia. Acum se deschide în fața dumneavoastră o perioadă extrem de importantă, o oportunitate istorică, accelerarea proiectului european care este cadrul cel mai potrivit al modernizării și dezvoltării de ansamblu în beneficiul direct al cetățenilor. Vă asigur că România vă va fi alături. Integrarea europeană este singura opțiune care poate aduce răspunsuri durabile la problemele Republicii Moldova. Vorbim pe fond despre promovarea reformelor în spirit european, de modernizarea în ansamblu a societății și economiei, aspecte ce răspund în cel mai înalt grad așteptărilor cetățenilor. Știm din propria experiență cât de greu este acest drum, dar știm la fel de bine că aceasta este singura cale care poate duce la un viitor demn, liber și prosper alături de familia europeană. Punctul final al acestui proces este o integrare sustenabilă în Uniunea Europeană. Vom susține pe lângă partenerii europeni intensificarea sprijinului pe toate palierele financiar, expertiză și proiecte pentru atingerea acestui obiectiv”, a afirmat președintele interimar al României.

Tot la Chișinău, președintele interimar Ilie Bolojan a depus o coroană de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul Chișinăului, acesta fiind ,,un gest de respect pentru istoria și valorile comune ale celor două țări”.