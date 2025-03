Maia Sandu avertizează că Rusia își poate lua o pauză pentru a se reînarma și a continua agresiunea în regiune

Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a avertizat că nu trebuie permis ca Rusia să obțină o pauză pentru a se reînarma și a continua agresiunea în regiune. Afirmația a fost făcută în contextul discuțiilor tensionate dintre Trump și Zelenski de la Casa Albă, în timpul unei conferințe de presă susținută alături de președintele interimar al României, Ilie Bolojan.

Întrebată care este semnalul după discuțiile dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, precum și ce implicații ar avea acestea atât pentru România, cât și pentru Republica Moldova, și care ar putea fi riscurile în cazul în care SUA vor decide să continue negocierile pentru obținerea unui acord cu Federația Rusă fără Ucraina, Maia Sandu a afirmat că: ,,Nimeni nu-și dorește pacea mai mult decât Ucraina. Și noi, aici, în Republica Moldova, foarte mult ne dorim pace, ne dorim o pace reală, sustenabilă, o pace justă. Nu trebuie să admitem o situație în care Rusia obține o pauză în care se reînarmează și după care își reia agresiunea și continuă deci să provoace nenorocire în țările din regiune. Astăzi, Ucraina este cea care ne asigură nouă, în Republica Moldova, pace. Noi sprijinim Ucraina și o vom sprijini în continuare în demersul ei de a obține o pace durabilă și justă. Riscurile sunt aceleași în continuare. Atât timp cât avem un război în vecinătate, riscurile sunt foarte mari pentru toți. Cred că ne-am învățat lecțiile și cred că trebuie să muncim cu toții pentru această pace justă și durabilă”.

Optimist moderat

Iar președintele interimar al României, Ilie Bolojan, și-a exprimat regretul că discuțiile recente dintre Trump și Zelenski nu au dus la semnarea unui acord, considerând că acesta ar fi fost un pas important pentru stabilitate.

,,Cred că ieri, dacă dialogul s-ar fi terminat cu o semnare de acord, ar fi fost un pas important pentru ca lucrurile să se ducă într-o direcție de stabilitate și este păcat că această dispută la care s-a ajuns a întârziat semnarea unui acord. Eu sunt un optimist moderat și cred că, în afară de discuțiile care nu pot fi liniare, în astfel de probleme foarte complexe, de a ajunge într-o primă etapă la o încetare a focului și apoi la un acord de pace care sa fie în așa fel gândit încât să asigure o pace stabilă în această regiune, nu pot fi deci închise foarte repede, dar sper că înțelepciunea va prevala și lucrurile se vor duce către ceea ce ne dorim cu toții, către găsirea unor soluții pentru pace. Altfel, situația este complicată în această regiune și, fără găsirea unor soluții pentru o pace durabilă, orice fel de încetare a focului care nu este o chestiune stabilă poate să fie doar o scurtă perioadă de liniște și, dacă gândurile expansioniste ale Rusiei vor rămâne o constantă în anii următori, înseamnă că ne putem gândi la reînceperea unui nou conflict. Și, așa cum am spus și ieri, Ucraina poate să fie doar prima victimă, și ne dorim din acest punct de vedere să se ajungă la o soluție pentru o pace durabilă”, a adăugat Ilie Bolojan.

În același timp, Ilie Bolojan a mai spus că va participa la întrevederea liderilor europeni care va avea loc în data de 2 martie la Londra.

,,Voi participa mâine la aceste discuții și, în întâlnirea pe care am avut-o înaintea acestei conferințe de presă, am discutat acest subiect cu doamna Președintă. În această perioadă, au loc aceste consultări pentru a găsi niște poziții comune. În urma consultărilor cu partidele parlamentare din România, așa cum am comunicat și ieri, ne ducem cu un mandat la aceste discuții și cred că, în afară de o poziționare a țărilor europene care să fie de natură a fi implicate în aceste negocieri, pentru că securitatea Ucrainei este nu doar securitatea Republicii Moldova și a Europei, este și securitatea României, cred că propunerea Premierului Italiei, a unui dialog consistent între Europa și aliații de peste ocean, Statele Unite ale Americii, pentru a regla aceste chestiuni, ar fi o condiție foarte bună pentru se ajunge la un consens pe aceste poziții și din acest punct de vedere credem că e o propunere bună”, a mai menționat președintele interimar al României.

Sprijin pentru Chișinău

Ilie Bolojan a mai precizat că sprijinul României pentru respectarea dreptului internațional și pentru garantarea păcii în Ucraina reprezintă, indirect, o susținere pentru protecția Republicii Moldova.

,,Cred că poziția noastră principială în toată această perioadă, de a susține respectarea dreptului internațional, de a susține garanțiile de pace clare pentru Ucraina este o susținere indirectă a protecției pentru Republica Moldova. De asemenea, tot ceea ce am făcut în acești ani în România - susținerea integrării europene, interconectarea din punct de vedere al marilor magistrale, de exemplu de gaz, pentru a asigura o rezervă Republicii Moldova în așa fel încât oamenii să se poată încălzi în condiții normale în situații în care s-ar uza de acest șantaj care este livrarea de gaz, parteneriatul pe care l-am avut în acești ani - sunt acțiuni concrete, pentru că o Moldovă stabilă, o Moldovă care creează condiții de prosperitate pentru oamenii de aici înseamnă și o Moldovă puternică”, a conchis președintele interimar de la București.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski s-a întâlnit în data de 28 februarie cu preşedintele american, Donald Trump, pentru a semna acordul privind exploatarea mineralelor ucrainene, dar cei doi s-au certat în timpul întrevederii de la Casa Albă. Iar liderul de la Kiev a plecat din Biroul Oval fără să semneze acordul.