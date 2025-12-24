Sacrifică tenisul pentru visul de a fi mamă. Celebra tenismenă s-a retras din competiții după ce a aflat că se confruntă cu infertilitatea. Supusă tratamentului minune

Danielle Collins, jucătoare americană care a ajuns în finala Australian Open 2022, a anunțat că va lipsi de la turneul de luna viitoare, concentrându-se pe un tratament pentru fertilitate.

Sportiva urmează proceduri de congelare a ovulelor, ceea ce o va ține departe de competiții în primele etape ale sezonului.

Într-un interviu recent, Collins a vorbit despre provocările pe care le întâmpină din cauza endometriozei și despre decizia de a amâna retragerea planificată pentru sfârșitul lui 2024.

„Mai am o procedură de făcut. Nu voi participa la competiții în prima parte a anului!”

Motivația principală este dorința de a-și întemeia o familie, un obiectiv care a influențat alegerile sale personale și profesionale.

„Mi-am luat o pauză în ultimele luni pentru a mă recupera după accidentarea la spate pe care am avut-o la sfârşitul sezonului. De asemenea, am fost supusă unor proceduri de congelare a ovulelor.

Sincer, a fost unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am făcut vreodată! Dar, în acelaşi timp, aceşti hormoni pe care a trebuit să îi iau sunt cu adevărat neplăcuţi. Mai am o procedură de făcut. Datorită tuturor acestor lucruri, nu voi participa la nicio competiţie în prima parte a anului!”, a transmis Collins, pe Instagram.

Și-a congelat ovulele

Danielle Collins a decis să-și congeleze ovulele pentru a-și urmări visul de a întemeia o familie. La 32 de ani, jucătoarea americană are o avere estimată la peste 4 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate.

După ce și-a anunțat inițial retragerea la sfârșitul sezonului 2024, Collins a înregistrat cele mai mari succese ale carierei. A câștigat WTA 1000 la Miami și WTA 500 la Charleston. Ulterior, a decis să continue competițiile în 2025, însă parcursul său a fost mai modest, coborând de pe locul 11 pe locul 64 în clasamentul mondial WTA.

În martie, WTA a lansat un program dedicat sprijinului pentru maternitate, care oferă sportivelor protecție în clasament și ajutor financiar pe durata tratamentelor de fertilitate.