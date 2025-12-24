Un microbuz care efectua curse internaţionale, implicat într-un accident la Iași. Doi oameni au fost răniți

Două persoane au fost rănite în urma unui accident produs miercuri dimineaţa într-o comună din județul Iași. Un microbuz care efectua curse internaţionale a ieșit de pe șosea.

Un microbuz cu şapte persoane, care efectua curse internaţionale, a ieşit în decor în localitatea Stroeşti, comuna Todireşti, potrivit ISU Iaşi.

Trei persoane au fost evaluate medical, două fiind transportate la CPU Paşcani.

Celelalte persoane aflate în microbuz au refuzat evaluarea medicală şi transportul la spital.

Amintim că un accident rutier a avut loc marți, 23 decembrie, pe autostrada A 7 Focșani - Adjud, la kilometrul 180, în zona municipiului Adjud, la mai puțin de o oră de la deschiderea circulației pe acest tronson.