Sâmbătă, 23 August 2025
Adevărul
Ilie Bolojan, întrevedere cu Igor Grosu. Parcursul european al Republicii Moldova, principala temă a discuției

Aflat într-o vizită la Chișinău, premierul României, Ilie Bolojan, a avut o întrevedere cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, cei doi oficiali având ca temă principală a discuției parcursul european al Republicii Moldova.

Ilie Bolojan a avut o întrevedere cu Igor Grosu. FOTO: Facebook
Ilie Bolojan a avut o întrevedere cu Igor Grosu. FOTO: Facebook

În timpul întrevederii cu președintele Parlamentului moldovean, Ilie Bolojan a afirmat că ,,aderarea la Uniunea Europeană înseamnă șansa ca Republica Moldova să se dezvolte mai rapid, păstrându-și în același timp identitatea, valorile și tradițiile, care vor fi întărite în familia europeană.Totodată, au fost discutate proiectele comune în domeniul energiei și infrastructurii, menite să conecteze mai bine Republica Moldova la rețelele europene și să aducă beneficii directe cetățenilor.România rămâne cel mai apropiat partener al Republicii Moldova și va continua să susțină, prin acțiuni concrete și prin sprijin politic, apropierea Chișinăului de Uniunea Europeană”.

Iar președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a precizat că Ilie Bolojan este „un bun prieten al tuturor moldovenilor”, subliniind că a avut discuții cu el ,,despre proiectele noastre comune de dezvoltare și despre cât de important este să păstrăm acest ritm, pentru că scopul nostru comun este binele cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Și de această dată m-am convins că Moldova poate conta pe România, iar noi avem încrederea că în foarte scurt timp, vom sta împreună, cot la cot, la o masă cu toate țările membre ale Uniunii Europene”.

Primit de lidera de la Chișinău

La Chișinău, premierul Ilie Bolojan a avut o întrevedere și cu președintele Maia Sandu, cei doi oficiali discutând despre extinderea cooperării bilaterale în domenii cheie, precum infrastructura, energia și proiectele de dezvoltare transfrontalieră. Întrevederea dintre cei doi oficiali a avut loc în incinta Administrației Prezidențiale din Chișinău.

Conform responsabililor Executivului, elementele principale ale discuțiilor au fost parcursul european al Republicii Moldova și contracararea interferențelor străine care destabilizează acest proces.

Discuții cu omologul său moldovean

În aceeași zi, premierul României, Ilie Bolojan, a avut o întrevedere cu omologul său moldovean, dând asigurări că vor fi construite noi punți de apropiere între România și Republica Moldova, țări surori unite prin limbă, istorie și valori comune. Totodată, șeful Guvernului de la București a subliniat că România va continua să sprijine ferm parcursul european al Republicii Moldova, oferind expertiză și cooperare prin mecanisme bilaterale și europene.

Tot în Republica Moldova, Ilie Bolojan a participat, alături de Dorin Recean, la cea de-a V-a ediție a Festivalului Tezaur Național, desfășurat în satul Horești, raionul Ialoveni.

„Sunt prezent la acest festival în semn de respect față de Moldova și ca dovadă de atașament față de românii basarabeni care își păstrează tradițiile. Dumnezeu să aibă în pază România și Moldova”, a afirmat oficialul român. 

Evenimentul a avut loc într-un sat din raionul Ialoveni din centrul Rep. Moldova. FOTO: Gov.md
Evenimentul a avut loc într-un sat din raionul Ialoveni din centrul Rep. Moldova. FOTO: Gov.md

Premierul României, Ilie Bolojan, și-a început vizita în Republica Moldova la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, unde a fost întâmpinat de omologul său moldovean, Dorin Recean. Cei doi premieri au discutat despre măsuri concrete pentru reducerea timpului de așteptare în vamă.

Șeful Cabinetului de miniștri de la Chișinău, Dorin Recean, a anunțat că alături de omologul său român, Ilie Bolojan, a discutat ,,despre pașii concreți” pentru ,,a reduce timpii de așteptare la frontieră și pentru a facilita circulația oamenilor și a mărfurilor”. 

Prin urmare, începând de duminică, 24 august, va fi instituit ,,controlul coordonat la punctul de trecere a frontierei Galați-Giurgiulești”. Iar până la sfârșitul acestui va fi pregătită ,,infrastructura necesară” pentru instituirea controlului ,,coordonat” la punctul de trecere a frontierei Sculeni - Sculeni.

În data de 23 august, Ilie Bolojan efectuează prima sa vizită în Republica Moldova de la preluarea mandatului de premier. 

Aceasta este a doua vizită din acest an, după cea din luna martie, când Ilie Bolojan deținea funcția de președinte interimar al României.

Republica Moldova

