Miercuri, 3 Decembrie 2025
Adevărul
Igor Grosu, președintele Parlamentului moldovean, a început o vizită de opt zile în America. Cu cine se va întâlni

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și-a început vizita în Statele Unite ale Americii, unde a avut deja întrevederi cu reprezentanți ai Congresului SUA, discutând despre reformele pe care trebuie să le facă Chișinăul pentru a adera la Uniunea Europeană.

Igor Grosu întreprinde o vizită de lucru în America. FOTO: Facebook.com/ Igor Grosu
Igor Grosu întreprinde o vizită de lucru în America. FOTO: Facebook.com/ Igor Grosu

În prima zi a vizitei sale în SUA, Igor Grosu, președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a avut mai multe întrevederi cu congresmenii Brian Mast, Tim Burchett, William Keating, Ted Lieu și Dina Titus, precum și cu senatorii Mitch McConnell, Thom Tillis, Jeanne Shaheen, Angus King și Mike Rounds.

,,Am avut ocazia să vorbesc despre saltul enorm pe care l-a făcut Republica Moldova în ultimii ani în efortul său de a deveni o democrație adevărată. Am vorbit despre reformele pe care le facem acasă pentru a ne asigura că, în 2028, suntem gata să semnăm tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Am mulțumit poporul american pentru tot sprijinul pe care-l simțim în acești ani, prin proiecte concrete care ne ajută să devenim un stat rezilient, puternic, capabil să își apere cetățenii. Țara noastră are parteneri de încredere!”, a notat Igor Grosu pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, Igor Grosu, însoțit de șeful diplomației de la Chișinău, s-a întâlnit cu Mike Lawler, președintele Grupului de prietenie cu Moldova din Camera Reprezentanților.

,,M-am bucurat de interesul pe care l-am simțit față de Republica Moldova. Am mulțumit SUA că ne ajută direct să facem transformări profunde în țara noastră, prin proiecte cum ar fi finanțarea construcției liniei electrice Gutinaș - Strășeni - un proiect strategic care va reduce și mai mult dependența noastră energetică de est”, a adăugat Igor Grosu.

Zece zile peste Ocean

Totodată, la Washington, președintele Parlamentului de la Chișinău are planificate întrevederi cu reprezentanți ai Departamentului de Stat, precum și ai Casei Albe: Andy Baker, adjunct al Consilierului pentru Securitate Națională, și Charles McLaughlin, senior director pentru Europa și Rusia.

,,Discuțiile vor viza consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite, aprofundarea dialogului politic și extinderea cooperării în domeniile securității, economiei și democrației.De asemenea, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, se va întâlni cu moldovenii stabiliți în Washington, Chicago și statul Carolina de Nord, cu care va discuta despre situația actuală din Republica Moldova și prioritățile de pe agenda Parlamentului de legislatura a XII-a”, au menționat reprezentanții Parlamentului.

Din delegația Republicii Moldova mai fac parte deputatul Ion Groza și vicepremierul, ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi. Vizita lor are loc în perioada 2–10 decembrie.


Republica Moldova

