Politicienii pro-ruși din R. Moldova, ironii pe seama dronelor care au survolat țara: ,,Arată ca o buburuză turbo”

Mai mulți politicieni pro-ruși din Republica Moldova, printre care Victoria Furtună și Igor Dodon, au ironizat pe seama dronelor și au pus la îndoială incidentele. În replică, liderul puterii, Igor Grosu, susține că aceste narațiuni au scopul de a submina instituțiile moldovene.

„Am văzut câteva clipe în urmă imaginile: cum poate o dronă cu explozibil să aterizeze pe acea ardezie fără să provoace niciun fel de distrugere? Pentru mine, acest lucru este straniu”, a spus Igor Dodon, actual lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și fost președinte al statului vecin.

O reacție ironică a avut și Victoria Furtună, lidera partidului Moldova Mare, formațiune apropiată de oligarhul fugar Ilan Șor, subliniind că moldovenii trebuie să termine cu ,,conspirațiile moldo-ucrainene”.

,,Oameni buni, hai să ne trezim un pic. A apărut în presă marea „alertă națională”: o dronă a survolat Republica Moldova și… șoc și groază!… a fost găsită pe acoperișul unei case.Dar, înainte să ne apucăm să fugim prin beciuri: ați văzut dimensiunile acelei „arme de distrugere în masă”?Arată ca o buburuză turbo, cu baterie cât telefonul meu din 2015. Pe bune: dacă sufli mai tare din balcon, o duci direct la Prut.Și acuma întrebarea logică:Cum a reușit bijuteria asta de 50 de grame, cu un Z desenat cu markerul, să parcurgă „mii de kilometri” tocmai din Federația Rusă?Răspuns corect: nu a reușit.Doar dacă a venit frumușel în camion până la frontieră și după aia a pus-o cineva pe acoperiș: „Ia, zboară!”.Hai, terminați cu conspirațiile astea moldo-ucrainene”, a notat aceasta pe internet, făcând referire la dispozitivul de zbor care a căzut pe acoperișul unei locuințe din nordul țării vecine.

Apelul liderului puterii

Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, susține că luarea în derâdere a căderii dronelor pe teritoriul țării sale, mai ales când acest lucru este făcut de politicieni și deputați, este atât grav, cât și periculos.

,,Asemenea narațiuni de ridiculizare se înscriu în tactica veche de subminare a instituțiilor noastre și de minimizare a statului Republica Moldova. Fac un apel la asemenea politicieni să lase la o parte fițuicile trimise de un stat străin și să se gândească la securitatea familiilor din Moldova, căci trăim cu toții aici. Să condamne războiul, să condamne ingerința în spațiul nostru aerian, să-și aducă aminte că servesc Republica Moldova”, a adăugat Igor Grosu, liderul PAS, precum și președintele Parlamentului moldovean.

Șase drone

Potrivit responsabililor Ministerului moldovean al Apărării, șase drone au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, incidentele fiind înregistate în noaptea de 24 spre 25 noiembrie.

Conform responsabililor Inspectoratului General al Poliției (IGP), drona care a căzut pe acoperișul unei case din nordul țării este de origine rusească, fiind de tip Gerbera.

,,Specialiștii Poliției, aflați la fața locului în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, au identificat drona aterizată ca fiind de tip Gerbera, de fabricație rusească. Verificările au stabilit că drona era fără încărcătură explozivă”, au subliniat polițiștii moldoveni.

Aceștia mai afirmă că aparatele de tip Gerbera pot fi folosite ,,pentru inducerea în eroare, pentru misiuni de supraveghere și colectare de informații, dar și pentru transport de explozivi. Experții explică că aceste drone sunt proiectate să aterizeze singure atunci când rămân fără alimentare, evitând prăbușirea și protejând persoanele aflate la sol, iar tehnologia de bruiaj este cocnepută să contribuie la prevenirea accidentelor”.

Acestea au o greutate de până la 18 kg și pot zbura pe o distanță de până la 600 km, având o viteză de aproximativ 160 km/h și o altitudine de până la 3 km.

Reacția MAE de la Chișinău

Ministerul moldovean al Afacerilor Externe (MAE) a condamnat ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de cele șase drone, anunțând că ambasadorul agreat al Federației Ruse, Oleg Ozerov, este așteptat miercuri, 26 noiembrie, la sediul său pentru ca să ofere explicații.