Miercuri, 17 Septembrie 2025
Adevărul
O linie electrică ce va lega Republica Moldova de România și UE, construită cu fonduri americane

Publicat:

Linia electrică de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș, care va lega Republica Moldova de rețeaua UE, va fi construită cu fonduri americane. Guvernul SUA oferă în acest scop o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari.

SUA oferă o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari. FOTO: Facebook
SUA oferă o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari. FOTO: Facebook

Premierul Dorin Recean a subliniat că cei 130 de milioane de dolari sunt suficienți pentru construcția integrală a liniei electrice Strășeni–Gutinaș, cu o lungime de 190 de kilometri. Oficialul a reamintit că alte două linii sunt în curs de realizare, fiind vorba de Chișinău-Vulcănești și Bălți-Suceava. 

,,Va conecta direct Moldova de România și de rețeaua europeană. Mulțumesc Guvernului Statelor Unite pentru această investiție în viitorul european al Republicii Moldova.Dacă anterior nu s-a pus o cărămidă, nu s-a tras un singur fir electric pentru a dezlega Moldova de șantaj și amenințare, în doar 4 ani, datorită parteneriatelor puternice, Moldova își construiește adevărata independență. Astfel, după linia Chișinău-Vulcănești care va fi gata în acest an, urmează să mai avem 2 conexiuni de înaltă tensiune, una pe segmentul de nord al țării cu Bălți - Suceava care se afla la etapa de proiectare și a doua pe regiunea de centru a Republicii Moldova, Strășeni-Gutinaș”, a subliniat șeful Cabinetului de miniștri. 

Guvernul SUA, prin intermediul Ambasadei Americii în Republica Moldova, au menționat că acest proiect ,,va oferi oportunități pentru întreprinderile americane, va consolida rețeaua electrică a Moldovei și va spori securitatea ei energetică. Odată finalizat, proiectul va spori independența energetică a Moldovei, asigurând o alimentare fiabilă cu energie electrică de pe piețele europene.Proiectul va crea oportunități semnificative pentru firmele americane, permițând Moldovei să adopte și să utilizeze tehnologii americane. Acesta va debloca potențialul în mai multe sectoare, inclusiv infrastructura de transport, tehnologiile de optimizare a rețelei, tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), energia nucleară și stocarea în baterii.Prin sprijinul specific al inițiativei noastre în valoare de 130 de milioane de dolari, guvernul SUA își propune să își mențină poziția de lider regional în industrii critice precum gazul, energia nucleară și tehnologia de optimizare a rețelei. Creșterea oportunităților de investiții pentru companiile americane în Moldova promovează interesele economice ale ambelor țări și consolidează relațiile bilaterale”. 

Reacția președintelui Republicii Moldova

Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a afirmat că linia electrică de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș, alături de liniile Chișinău–Vulcănești și Bălți–Suceava, marchează ,,un pas decisiv spre securitatea energetică a țării. Această investiție, foarte importantă pentru Moldova, va consolida cooperarea economică și în domeniul energetic cu Statele Unite ale Americii”.  

Rămasă fără finanțare

În luna mai a acestui an, Constantin Borosan, care avea atunci funcția de secretar de stat al Ministerului moldovean al Energiei, a vorbit într-un interviu acordat ziarului ,,Adevărul” despre proiectele de interconectare electrică dintre Republica Moldova și România, subliniind că linia electrică Strășeni–Gutinaș a rămas fără finanțare în urma deciziei administrației Trump privind retragerea sprijinului USAID.

Republica Moldova

