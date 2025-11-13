Video Grupare cu angajați ai Căii Ferate din Moldova, care aducea țigări cu trenul Chișinău–București, destructurată

Structurile judiciare din Republica Moldova au destructurat o grupare din care făceau parte angajați ai întreprinderii Căii Ferate din Moldova, implicați în aducerea de țigări cu trenul Chișinău–București. În acest caz au fost efectuate percheziții, iar în depoul întreprinderii au fost găsite peste 120.000 de țigarete.

Descinderile au avut loc în data de 10 noiembrie la domiciliile suspecților, în depoul de locomotive și vagoane din Chișinău, precum și în trenul de pe cursa Chișinău–București.

,,În urma acțiunilor, în incinta depoului din Chișinău a fost depistată o cantitate de peste 120.000 de țigarete, ascunse și pregătite pentru a fi transportate prin contrabandă peste frontieră. De asemenea, de la unul dintre figuranți au fost ridicate sume în valoare de 50.000 de lei și 4.755 de euro”, au detaliat angajații Inspectoratului General al Poliției (IGP).

Conform informațiilor acumulate până acum, gruparea era specializată în scoaterea ilicită de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor supuse accizelor, folosind ruta feroviară Chișinău–București.

Nu se cunoaște numărul exact al membrilor acestei scheme de contrabandă; cert este că din ea făceau parte și angajați ai întreprinderii Calea Ferată din Moldova, care profitau de pozițiile lor de serviciu pentru a facilita transportul ilegal al produselor de tutungerie peste graniță.

Cazul este investigat de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), angajații Serviciului Vamal și procurorii PCCOCS (pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale) din Republica Moldova.

,,Oamenii legii continuă acțiunile procesual-penale în vederea identificării tuturor persoanelor implicate și a stabilirii întregului mecanism infracțional”, au conchis reprezentanții IGP.

Potrivit legii, persoanele găsite vinovate riscă până la zece ani de închisoare.