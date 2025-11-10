Trenul Chișinău-Iași circulă mai rar. Care sunt motivele deciziei autorităților moldovenești

Trenul Chișinău-Iași circulă în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, și nu zilnic ca până acum, decizia fiind luată de către responsabilii Căii Ferate din Moldova.

Potrivit reprezentanților întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova (CFM), trenul Chișinău-Iași nu va mai circula în zilele de luni, marți, miercuri și joi, decizia fiind motivată tehnic, fără alte detalii oferite.

,,Trenul pe această cursă va circula în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, când fluxul călătorilor este mai mare. Tototdată, reprezentanții CFM au menționat că preconizează reluarea circulației zilnice a trenului pe această rută până la sfârșitul anului curent”, au precizat pentru ,,Adevărul” reprezentanții structurii.

CFM are probleme financiare

Calea Ferată din Moldova se confruntă cu probleme financiare de câțiva ani, ajungând în 2020 și 2021 aproape de faliment. Situația s-a înrăutățit după august 2022, când redeschiderea portului Odesa a redus drastic tranzitul feroviar din Ucraina, diminuând veniturile și întârziind plata salariilor.

La începutul anului 2025, au fost sistate rutele Chișinău-Bender și Bălți-Rogojeni, Chișinău–Ungheni rămânând singurul tren local activ. Atunci, hotărârea a fost luată „situației financiare dificile”.

Pentru a susține CFM și a evita falimentul, statul moldovean a alocat patru loturi de motorină, câte 250 de tone fiecare.

„Eliberarea unei cantități suplimentare de 250 tone de motorină va permite continuarea eforturilor în vederea soluționării problemelor apărute, cum ar fi suspendarea unor curse interne, deficiențele de reparație și întreținere a garniturilor de tren, dar și achitarea salariilor restante către angajați”, se menționa într-o hotărâre adoptată în luna august a acestui an de Guvernul de la Chișinău.

În septembrie anul curent, întreprinderea a raportat o evoluție pozitivă: restanțele salariale au scăzut de la 7-8 luni la patru luni în iulie și august 2025.

,,În august angajaților le-au fost achitate 2 salarii, iar cele cinci cele mai mari filiale au primit chiar trei salarii într-o singură lună, suma totală transferată fiind de 129 milioane lei. Continuă achitarea plăților salariale pentru luna aprilie, iar până la finalul lunii septembrie 2025 urmează a fi achitate restanțele salariale și pentru luna mai 2025”, au detaliat atunci responsabilii CFM.

Lansată acum zece ani

Ruta directă între Chișinău şi Iași (Gara „Socola”) a fost lansată în data de 30 septembrie 2015.