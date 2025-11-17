O fostă deputată afiliată penalului Ilan Șor a cerut anularea sancțiunilor europene. Ce decizie a luat Tribunalul UE

Maria Albot, fostă deputată afiliată oligarhului fugar Ilan Șor, a dat în judecată Consiliul Uniunii Europene, cerând anularea sancțiunilor UE aplicate pentru destabilizarea Chișinăului. Tribunalul Uniunii Europene i-a respins cererea, obligând-o să achite cheltuielile de judecată.

Maria Albot a solicitat anularea deciziei Consiliului Uniunii Europene și a regulamentelor de aplicare a măsurilor restrictive, printre care interzicerea călătoriilor sau înghețarea bunurilor, precum și acordarea unui prejudiciu moral și material pe care l-ar fi suferit ca urmare a adoptării acestor acte.

Tribunalul Uniunii Europene i-a respins cererea și a obligat-o ,,la plata cheltuielilor de judecată”.

Anul trecut, structura europeană a impus măsuri restrictive împotriva a șase persoane și a unei entități care ar fi „responsabile de acțiuni menite să destabilizeze, să submineze sau să amenințe suveranitatea și independența Republicii Moldova”, iar printre acestea se numără și Maria Albot.

„Maria Albot este o asociată de încredere a lui Ilan Șor, persoană înscrisă pe listă. În prezent, ea are un rol de conducere în cadrul uneia dintre fundațiile acestuia, Fundația „Miron Șor”, și este implicată în cazul „Frauda bancară” care a afectat stabilitatea financiară a Republicii Moldova. Anterior, ea a deținut funcții în alte companii sau fundații deținute de Ilan Șor sau asociate cu acesta. Prin urmare, ea este asociată cu Ilan Șor”, se arată în decizia Consiliului.

Maria Albot a obținut mandatul de deputată la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, fiind aleasă pe listele Partidului Șor, condus de oligarhul fugar Ilan Șor, care ulterior a fost declarat neconstituțional de Curtea Constituțională a Republicii Moldova.

Maria Albot și-a dat demisia în data de 31 iulie 2019.