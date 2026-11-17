Fragmente ale unui aparat de zbor au fost descoperite marți seară, 17 noiembrie, în apropierea satului Naslavcea, la aproximativ 50 de metri de frontiera Republicii Moldova cu Ucraina.

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Zona a fost delimitată, iar serviciile specializate au fost chemate la fața locului, anunță Poliția de Frontieră. Autoritățile urmează să întreprindă măsurile necesare și să stabilească toate circumstanțele incidentului.

Fragmentele au fost descoperite în apropierea satului Naslavcea, la aproximativ 50 de metri de granița cu Ucraina.

„Poliția de Frontieră de comun cu celelalte autorități, monitorizează în continuu situația, în vederea gestionării acesteia și mențin legătura cu autoritățile competente din Ucraina.

Cetățenii care aud zgomote specifice dronelor sau explozii sunt îndemnați să își păstreze calmul, să se adăpostească într-un spațiu sigur, în interiorul locuințelor, și să urmărească exclusiv informațiile transmise de autorități.

De asemenea, oamenii sunt rugați să nu se apropie de eventuale resturi ale unor aparate de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute și să anunțe imediat autoritățile prin Serviciul 112”, adaugă instituțua.

Tot marți, autoritățile din Republica Moldova au restricționat întregul spațiu aerian al țării, după ce mai multe drone au fost detectate în apropierea și deasupra teritoriului național, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei.

O dronă de tip Geran-2 a pătruns de două ori în spațiul aerian moldovenesc, iar un aparat de tip Shahed a fost semnalat deplasându-se spre sectorul Botanica din Chișinău.

O dronă a fost observată și în zona Poșta Veche a capitalei.

106 incidente de încălcare a spațiului aerian din 2022

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Apărării la 6 noiembrie, autoritățile au înregistrat 69 de incidente de încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova de la începutul anului 2026.

Din 2022 și până în prezent, numărul total al incidentelor consemnate a ajuns la 106.

La începutul lunii octombrie, președinta Maia Sandu anunța că cinci drone și rachete au încălcat spațiul aerian al țării într-un interval de numai 15 minute.

În urma acelui incident, Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău.