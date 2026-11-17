Autoritățile din Republica Moldova au restricționat întregul spațiu aerian al țării, marți după-amiază, după ce mai multe drone au fost detectate în apropierea și deasupra teritoriului național, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei. O dronă de tip Geran-2 a pătruns de două ori în spațiul aerian moldovenesc, iar un aparat de tip Shahed a fost semnalat deplasându-se spre sectorul Botanica din Chișinău. O dronă a fost observată și în zona Poșta Veche a capitalei.

Foto: Andrei Curăraru / Facebook

Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, primul incident a fost înregistrat la ora 15:49, când o dronă de tip Geran-2 a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția localității Grebenichi, regiunea Odesa din Ucraina.

Aparatul de zbor s-a deplasat spre Tiraspol, în regiunea transnistreană, după care a părăsit teritoriul național în direcția localității Slavianoserbka, tot din regiunea Odesa.

La doar 13 minute distanță, la ora 16:02, aceeași dronă ar fi intrat din nou în spațiul aerian al Republicii Moldova. De această dată, aparatul a venit din direcția localității Velîkoploske, regiunea Odesa, și s-a îndreptat spre localitatea Mălăiești, raionul Criuleni.

Un al doilea incident a fost raportat în capitală. Potrivit Ministerului Apărării, o dronă de tip Shahed a fost observată deplasându-se dinspre sud către sectorul Botanica al municipiului Chișinău.

Jurnaliștii TV8 au surprins, la rândul lor, un aparat de zbor în sectorul Poșta Veche, deasupra sediului redacției. Mai mulți martori au relatat că au văzut drona și în localitatea Grătiești.

Ziarul de Gardă a precizat, citând reprezentanții Ministerului Apărării, că este vorba despre două incidente separate.

Din motive de securitate, autoritățile au decis la ora 16:27 restricționarea întregului spațiu aerian al Republicii Moldova.

Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale continuă supravegherea spațiului aerian, în coordonare cu instituțiile competente și partenerii Republicii Moldova.

Autoritățile le recomandă cetățenilor care observă drone sau fragmente ale unor aparate de zbor să nu se apropie de acestea și să nu încerce să le atingă ori să le mute. Obiectele ar putea conține elemente explozive.

Oamenii sunt sfătuiți să se îndepărteze la o distanță sigură, să evite folosirea telefonului în apropierea obiectelor suspecte și să sune la 112 după ce au părăsit zona de pericol.

Ministerul Apărării a anunțat că monitorizarea spațiului aerian continuă și că va reveni cu informații suplimentare.