 Trei avioane de mici dimensiuni au provocat panică la Chișinău, după ce au fost confundate cu drone. Aeronavele au avut probleme cu semnalul GPS | adevarul.ro
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Trei avioane de mici dimensiuni au provocat panică la Chișinău, după ce au fost confundate cu drone. Aeronavele au avut probleme cu semnalul GPS

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Apariția a trei aeronave de mici dimensiuni deasupra municipiului Chișinău a provocat îngrijorare duminică seara, după ce pe rețelele sociale au fost distribuite imagini și informații potrivit cărora ar fi fost vorba despre drone. Autoritatea Aeronautică Civilă din Republica Moldova a intervenit cu precizări, explicând ce aparate de zbor au fost observate deasupra capitalei.

Apariția a trei aeronave de mici dimensiuni deasupra municipiului Chișinău a provocat panică.
Apariția a trei aeronave de mici dimensiuni deasupra municipiului Chișinău a provocat panică. Foto: Ziarul de Gardă

Potrivit instituției, aeronavele nu erau drone, ci trei avioane de tip SR-20, care veneau din orașul Brno, Cehia. Acestea au survolat municipiul Chișinău în seara zilei de 15 noiembrie.

Reprezentanții Autorității Aeronautice Civile au explicat că cele trei avioane au întâmpinat dificultăți în recepționarea semnalului GPS în zona de așteptare. Problema a afectat determinarea poziției aeronavelor, motiv pentru care serviciile de trafic aerian au intervenit pentru a le asigura ghidajul necesar apropierii și aterizării la Chișinău, notează Ziarul de Gardă. 

Instituția a mai anunțat că, în cursul aceleiași zile, o altă aeronavă de mici dimensiuni a desfășurat activități în spațiul aerian al Republicii Moldova. Aparatul efectua zboruri destinate serviciilor de cartografiere și aerofotografiere.

În contextul informațiilor distribuite pe rețelele sociale, Autoritatea Aeronautică Civilă le recomandă cetățenilor să consulte sursele oficiale înainte de a prelua sau distribui astfel de informații.

Totodată, instituția avertizează asupra riscului ca răspândirea unor informații neverificate să genereze îngrijorări nejustificate în rândul populației.

Reamintim că în data de 9 septembrie 2026, un atac cu drone a vizat punctul de trecere a frontierei Starokazacie din Ucraina, aflat în apropierea graniței cu Republica Moldova. Două persoane au fost ucise, iar alte două au fost rănite. În urma atacului, punctul de trecere Tudora–Starokazacie a fost închis.

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