Plahotniuc din pușcărie: ,,Autoritățile de la Chișinău au motive să se teamă”. Puterea reacționează: ,, O face pe eroul”

Oligarhul Vladimir Plahotniuc, arestat în Grecia, a transmis un mesaj prin intermediul avocaților săi, subliniind că dorește să se întoarcă acasă pentru a-și demonstra nevinovăția și susținând că are informații potrivit cărora Chișinăul a cerut tergiversarea procesului de extrădare în Rep. Moldova.

,,În primul rând, după cum am anunțat deja prin intermediul avocaților mei, am făcut o solicitare oficială către autoritățile din Grecia, prin care am solicitat extrădarea în Republica Moldova, iar pentru asta am semnat încă vineri, 25 iulie, actele pregătite de avocați.Am de gând să revin în țară, pentru ca, mai întâi de toate, să îmi dovedesc nevinovăția în fața organelor de drept din Republica Moldova (sau ce a mai rămas din ele după așa-zisa ”reformare” din ultimii ani). Am să dovedesc tuturor că acele dosare, intentate împotriva mea, sunt falsuri ordinare, care nu au la bază probe și se limitează doar la speculații lipsite de fundament real, în locul probelor făcându-se exces de multă denigrare, ură și calomnii. Am să dovedesc că acele dosare reprezintă un produs propagandistic al guvernării și o modalitate abuzivă de luptă cu oponenții politici pe care nu-i puteau învinge sau combate pe căi politice și democratice”, așa Vladimir Plahotniuc și-a început mesajul publicat pe pagina sa de Facebook.

În ceea ce privește procesul de extrădare a acestuia, Vladimir Plahotniuc susține că autoritățile moldovene nu ar fi interesate ca acesta să fie finalizat până la scrutinul parlamentar.

,,Cât ține de însuși procesul de extrădare: conform practicilor elene, în condițiile acceptului benevol, extrădarea durează între 12 și maxim 30 de zile, în funcție de cooperarea părții solicitante, în cazul nostru a Republicii Moldova. Așa că, dacă autoritățile de la Chișinău sunt sincere și vor ca eu să ajung în Republica Moldova, eu voi fi curând în țară, în caz contrar se va confirma informația spusă neoficial de către autoritățile elene avocaților mei, precum că puterea de la Chișinău a rugat partea elenă să nu se grăbească cu procesul meu de extrădare, căci ei nu vor ca eu să apar în țară până la alegerile parlamentare.Probabil că autoritățile de la Chișinău au motive să se teamă și nu vor ca adevărul privind dosarele (precum și alte adevăruri) să iasă la iveală, considerând că aceasta le va afecta imaginea lor, pe care doar ei o consideră ”neprihănită”. De asemenea, le este poate teamă că prezența mea le va aminti cetățenilor că, înainte de așa-numitele "vremuri bune" și galbene din prezent, au existat totuși vremuri normale, cu ordine, bunăstare și demnitate de țară, de care multor oameni le este dor acum”, a notat oligarhul.

Responsabilii Procuraturii Generale (PG) din Republica Moldova au precizat că nu ,,comentează acuzațiile lansate în spațiul public de persoane vizate în cauze penale aflate în curs de investigare. Instituția își exprimă pozițiile exclusiv prin acte procesuale și probe administrate în condițiile legii”.

,,Eroul” din pușcărie

Reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea aflată la guvernare, au declarat că inculpatul a început să facă declarații curajoase abia după ce a fost încătușat.

,,După ce 6 ani s-a ascuns și a fugit de Moldova, acum, că a fost prins, Plahotniuc o face pe eroul. Fugarul o să vrea să intoxice de zeci de ori pe zi spațiul informațional pentru a deturna atenția. Oamenii cer ca toți bandiții să fie aduși acasă și judecați pentru fărădelegile lor. Justiția trebuie să acționeze punând legea în capul mesei”, au precizat cei de la PAS.

Vizite la Moscova

Conform „The Insider”, un site de investigații cu sediul în Letonia, oligarhul Vladimir Plahotniuc a făcut mai multe vizite în Rusia începând cu luna iunie 2024 pentru a negocia împreună cu adjunctul șefului administrației prezidențiale ruse, Dmitri Kozak sprijinul Kremlinului în alegerile de la Chișinău, precum și revenirea sa pe scena politică din Republica Moldova.

La data de 23 iulie, Vladimir Plahotniuc a fost arestat pentru 40 de zile, o decizie similară fiind luată și în cazul fostului deputat democrat Constantin Țuțu, reținut alături de oligarh pe un aeroport din Atena.

Vladimir Plahotniuc a fost arestat în baza unui mandat emis de autoritățile de la Chișinău, iar Constantin Țuțu-în urma unuia emis de cele de la Moscova, acesta din urmă având pe numele său o notificare roșie de urmărire internațională emisă de autoritățile ruse pentru implicare într-o rețea de trafic de droguri.

Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc a fost dat în căutare internațională de Interpol la începutul acestui an, decizia fiind luată după ce Chișinăul a solicitat revizuirea refuzului în acest sens din 2020.

Vladimir Plahotniuc, om de afaceri și fost lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), a fost unul dintre cei mai influenți politicieni de la Chișinău în deceniul 2010-2020.

Poreclit „Păpușarul”, Vladimir Plahotniuc a fost acuzat de influență asupra întregii clase politice de la Chișinău. Acesta este fugar din vara anului 2019, atunci când formațiunea pe care o conducea, PDM, a rămas fără putere.