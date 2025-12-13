Noua motorizare, noua versiune Duster a fost o „Fata morgana“ pentru fanii modelului. Piața a cerut. Aproape de fiecare dată când am recomandat cuiva Dacia Duster ca posibilă alternativă într-o listă de modele, s-a născut întrebarea: Au automată pe 4x4? Ei bine, acum au, și pentru a nu crede că este vreun miraj, am zburat în Maroc și am pus la lucru noul model în deșert.

Sunt șanse ca Dacia Duster să bifeze cu noua motorizare Hybrid-G 150 4x4 multe din căsuțele celui mai exigent client: 4x4 – da, hybrid – da, cutie automată – da, GPL – da. Dacia ar fi putut opta pentru o soluție clasică din punct de vedere tehnic, dar ar fi fost un model care probabil ar fi fost penalizat, astăzi, de multe – fie că vorbim despre emisii sau costuri mult mai mari de dezvoltare pentru o adresabilitate limitată pe piață. Soluția aleasă face însă din Duster Hybrid-G 150 4x4 un model actual și de viitor pentru toată piața europeană. Practic vorbim despre o reinterpretare a versiunii hybrid, care deja și-a dovedit atuurile, așa cum face un bucătar iscusit.

Avem un pachet mild-hybrid 48V cu motor termic de 1,2 litri care dezvoltă 140 CP și 230 Nm care trimite puterea la puntea față via o cutie automată cu dublu ambreiaj și 6 trepte. În premieră pentru un model Dacia, cine optează pentru această motorizare va descoperi și padele de schimbare a treptelor amplasate pe volan.

Partea de hybrid este acoperită de prezența a două motoare electrice. Unul are rol de starter/generator/propulsie (practic acoperă definiția de mild-hybrid a motorului termic) care are 16 CP și se ocupă de puntea față împreună cu motorul termic. Pe puntea spate regăsim un motor electric care dezvoltă 31 CP și 87 Nm. El este asociat cu o cutie cu două trepte care este complet decuplabilă.

Eficiență și economie

Bateria sistemului hybrid are o capacitate de 0,84 kWh. Mașina speculează, în mod evident, fiecare decelerare sau frânare pentru a recolta energie și a o stoca în baterie. Dacia susține că în trafic urban, Duster cu această motorizare poate rula până la 60% electric.

Sistemul hybrid-G 150 4x4 bi-fuel oferă acces la avantajele economice ale GPL-ului, al cărui preț pe litru continuă să rămână scăzut. Această tehnologie permite reducerea costurilor de utilizare cu până la 30%, precum și scăderea emisiilor de CO₂ cu 20 g/km comparativ cu actuala versiune 4x4 mecanică (mild-hybrid 130 4x4).

Mașina oferă 6 moduri de conducere: Auto – comutare automată între modurile 4x2 și 4x4, Eco – eficiență maximă, cu activare 4x4 în caz de aderență redusă, Snow – cumul de setări care previn pierderea aderenței pe drumuri alunecoase, Mud/Sand – mod 4x4 dedicat terenurilor moi, Lock – pentru off-road pe terenuri accidentate, la viteze reduse, Hill Descent Control – controlul direcției și stabilizarea vitezei la coborâre pe suprafețe alunecoase (între 4 și 30 km/h).

Cu Dusterul prin deșertul marocan

De regulă, la astfel de ieșiri, arunci o privire pe autonomie, că nu se știe când rătăcești drumul sau când apare neprevăzutul. Aici noua versiune te liniștește: un rezervor pentru benzină de 50 de litri și încă unul de 50 litri/28 kg pentru GPL asigură o autonomie de 1.500 km (în ciclu de testare WLTP). Singurul detaliu pe care l-am ignorat a fost să trec de la alimentarea cu benzină pe cea cu GPL. Zona de off-road ne-a sechestrat multă atenție pentru a mai lua în calcul și acest detaliu.

În sălbăticie am avut un consum mediu de 10,4 litri/100 km rulați, ceea ce cred că este o valoare foarte bună în astfel de condiții. La revenirea pe asfalt am resetat consumul și în traficul din Marrakesh, iar pe un traseu de aproape 25 km am avut afișată o valoare medie de 3,2 litri.

Am avut deșert, dar cu suficiente stânci și secțiuni care nu pot spune că fac parte din meniul unui Duster în viața de zi cu zi. Garda la sol este în acest caz de 217 mm, unghiul de atac de 31 grade, cel de rampă de 24 grade și cel de degajare de 36 grade. Este fascinant cât de complexă este această mașină din punct de vedere tehnic și cât de ne-conștient va fi de acest lucru un șofer obișnuit care se va urca la volan și va descoperi că mașina sa se descurcă senzațional de bine și în situații delicate. Asistența la coborârea pantelor este acum asigurată în mare parte de motoarele electrice. ABS-ul intervine extrem de rar, fapt ce îi permite mașinii o coborâre a pantelor mult mai sigură, cel de la volan are un control superior.

Prima treaptă a motorului electric de pe puntea spate este similară uneia cu demultiplicare redusă de la un offroader clasic. Trebuie reținut că ea este cuplată automat la selectarea modului Sand/Mud sau Lock și va fi activă până la 70 km/h. Apoi puntea spate este decuplată, mașina devenind o tracțiune față. Celelalte trei moduri de rulare selectează automat treapta a doua care este activă până la 140 km/h.

N-am avut nicio emoție la volanul noului Duster Hybrid-G 150 4x4 prin Maroc, chiar dacă am întâlnit și secțiuni destul de delicate. Fascinant cum această versiunea este, în acest moment, unul dintre cele mai complexe automobile din lume din punct de vedere al sistemului hybrid de propulsie, și este un model Dacia. Dacă acest sistem va fi certificat în timp și de fiabilitate, Dacia are un giuvaier în gamă.

Fișă tehnică. Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 Extreme

Motor – Hybrid

Termic – L3 mild hybrid 1.199 cmc, 140 CP @ 5.500 rpm, 230 Nm @ 2.100 rpm

Electric – motor electric spate – 31 CP și 87 Nm

Transmisie – cutie automată cu dublu ambreiaj 6 trepte – față, cutie automată cu două trepte – spate, tracțiune integrală permanentă

Performanțe – 180 km/h v.max., 0-100 km/h în 10,2 secunde

Portbagaj – 348 de litri

Baterie – 0,84 kWh capacitate utilă

Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.343/1.813/1.659, ampatament – 2.658

Autonomie – până la 1.500 km WLTP

Consum declarat GPL – 4,1 kg/100 km

Preț – de la 27.550 de euro cu TVA inclusă